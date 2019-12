42 vini da 99/100: l’eccellenza per l’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” di Luca Maroni

42 etichette, di cui 31 vini rossi, 7 vini bianchi, 2 rosati e 2 vini dolci, soprattutto da Toscana e Abruzzo, con 7 etichette a testa, e Piemonte, con 5: è il meglio del meglio, l’eccellenza, rappresentata dai 42 vini da 99/100 secondo l’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” del celebre critico Luca Maroni, che, per le sue analisi sensoriali, segue da sempre un criterio dichiarato: “la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore”. 8.091 i vini segnalati, firmati da 1.277 cantine di tutto il Belpaese. La presentazione del volume di scena l’11 dicembre all’Elizabeth Unique Hotel a Roma, in una edizione dedicata a “Tullio Gregory: gigante della cultura europea ed italiana il cui amore per il vino e la gastronomia rappresentava il diamante dell’umanità, della sensibilità e della sapienza Sua”, scrive nella prefazione lo stesso Maroni.

Focus - I vini da 99/100 dell’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” di Luca Maroni

Vini rossi

Amaranta Montepulciano d’Abruzzo 2016 - Tenuta Ulisse

10 Vendemmie Limited Edition - Tenuta Ulisse

Edizione Cinque Autoctoni sa sa Fantini - Farnese Vini

Janù Montepulciano d’Abruzzo 2016 - Jasci & Marchesani

Suadens Rosso 2018 - NatiV

Eremo San Quirico Irpinia Campi Taurasini Doc 2016 - NatiV

Kapnios 2016 - Masseria Frattasi

Caravaggio Rosso 2017 - Cantine Romagnoli

Roma Rosso Collezione Privata 2018 - Federici

Gran Appasso Primitivo Appassimento 2017 - Femar Vini

Roma Doc Rosso Edizione Limitata 2016 - Poggio Le Volpi

QuerciAntica Lacrima di Morro Superiore 2018 - Velenosi

Enrico I° 2018 - Roberto Sarotto

Merum Barbera 2017 - Bellicoso

Barbera d’Alba Elena La Luna 2017 - Roberto Sarotto

Rinforzato Primitivo Appassimento 2018 - Giordano Vini

Piano Chiuso Primitivo di Manduria Riserva 2016 - Masca del Tacco

Sessantanni Primitivo di Manduria Dop 2016 - Cantine San Marzano

Sole di Sesta 2016 - Cottanera

Quarantanni Rosso Riserva 2017 - Colomba Bianca

Prezioso 2016 - Ravazzi

Santo Ippolito 2017 - Villa da Vinci - Cantine Leonardo da Vinci

Cosmo Rosso Terre Siciliane Igp 2018 - Bollina

Vecciano 2017 - Barbanera - Duca di Saragnano

Rosso Toscana Igt Castello 2017 - Weinkontor Freund

Commendator Enrico 2015 - Lornano

The Blend Vino Rosso d’Italia - Riolite Vini

Lotto Unico Governo Uso Toscano Igt 2016 - Terrescure

Masso Antico Primitivo del Salento Igt da uve leggermente Appassite 2018 - Schenk Italia

Ronco di Sassi Primitivo Appassimento 2018 - Provinco

Rosso Vino d’Italia Cuvée 16 - Botter

Vini bianchi

Edizione Bianco Tre Autoctoni 2018 - Fantini - Farnese Vini

Suadens Bianco 2018 - Nativ

Caravaggio Bianco 2018 - Cantine Romagnoli

Thanks 2018 - Di Lenardo Vineyards

Tabano Bianco 2018 - Montecappone

Puro Chardonnay 2018 - Roberto Sarotto

Edda Bianco Salento Igp 2018 - Cantine San Marzano

Vini rosati

Merlot Rosato 2018 - Tenuta Ulisse

Janù Cerasuolo 2018 - Jasci & Marchesani

Vini dolci

Ben Ryé 2017 - Donnafugata

Pasithea Oro 2017 - Girlan

