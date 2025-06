Un brindisi ad un percorso di stile, territorio e visione: il Franciacorta in “Milano Fashion Week”

Se una denominazione giovane, piccola e dinamica come il Franciacorta, in pochi anni, è diventata un riferimento qualitativo della spumantistica metodo classico italiana, ed è cresciuta moltissimo nella sua diffusione sia in Italia (dove dal 2011 al 2024 si è passati da 10,6 a 16,8 milioni di bottiglie vendute), che all'export (+130% in 15 anni, con 2,3 milioni di bottiglie che nel 2024 hanno varcato il confine, soprattutto verso Svizzera, Usa, Giappone e Germania), è anche grazia alla visione del Consorzio di comunicare il brand della denominazione lombarda a grandi partnership ed eventi fuori dal circuito del vino, dalla Mille Miglia agli Emmy Awards, dalla Porsche Carrera Cup Italia alla Guida Michelin (in Italia e in Usa). E, ovviamente, come quella, “storica”, con la Camera Nazionale della Moda Italiana come vino ufficiale della “Milano Fashion Week”, uno degli eventi più importanti e più mediatici, a livello mondiale, di scena a Milano, che si trova a soli 75 km dai vigneti dove nasce il prestigioso Metodo Classico “made in Lombardia”. Ed è qui che, ieri sera, brindando vista Duomo, là Franciacorta ha consolidato questa partnership tra vino e moda, celebrando anche i 35 anni dalla fondazione del consorzio, oggi guidato da Emanuele Rabotti, che ha, di recente, raccolto il testimone di Silvano Brescianini. Il tutto in grande stile, lungo il centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, su un’elegante terrazza privata con vista su Piazza Duomo, in un appuntamento speciale che ha riunito 200 ospiti italiani e internazionali (anche WineNews tra gli ospiti) provenienti dai mondi della moda, del cinema, della televisione, dello sport, dell’editoria e dell’enogastronomia, per un’esperienza multisensoriale all’insegna dello stile italiano. Tra gli invitati, gli attori Giacomo Giorgio, Violante Placido, Michael Cooper Jr., Giorgia Fasce e Gaia Amaral; il cestista Nbd Anthony Black; i primi ballerini del Teatro alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo; volti noti della televisione come Paola Barale, Giorgia Surina, Paolo Kessisoglu e Costanza Caracciolo, insieme a tanti amici della Franciacorta che hanno voluto brindare a questo importante traguardo. Ad aprire la serata, un dinner party firmato dallo chef stellato Carlo Cracco, che ha proposto un percorso gastronomico ideato per esaltare le diverse tipologie di Franciacorta in degustazione, valorizzandone le peculiarità in abbinamento ai piatti.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la performance esclusiva del celebre ballerino spagnolo Sergio Bernal, artista riconosciuto a livello internazionale non solo per la sua straordinaria capacità di fondere danza classica e flamenco, ma anche per il suo approccio contemporaneo e trasversale, che dialoga con le estetiche dell’arte, della moda e del design. Con una performance partita da una riflessione personale dell’artista: “così come la sua danza nasce da un profondo amore per la terra, anche questa creazione è espressione di un territorio che pulsa di energia e vitalità. Amare la terra significa amare la vita”.

“Celebrare i 35 anni del Consorzio “con vista Duomo”, nell’iconica “Milano Fashion Week”, significa riconoscere il ruolo che Franciacorta ha saputo conquistare nel tempo: quello di ambasciatore di uno stile di vita italiano fondato su autenticità, eleganza e rispetto per il territorio. Questa tappa è un punto di continuità con il passato e insieme un segnale forte per il futuro”, ha commentato, dal canto suo, il presidente del Consorzio, Emanuele Rabotti.

“Camera Nazionale della Moda Italiana e Franciacorta sono due ambasciatori del made in Italy nel mondo - ha aggiunto Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana - entrambi mettono al centro l’alta qualità e la raccontano: ci accomunano l’attenzione alle materie prime, la valorizzazione dei territori, la sostenibilità ambientale e sociale. Ma soprattutto la passione delle persone che lavorano nelle due industrie. Per questo siamo felici di collaborare insieme amplificando la narrazione di una storia di eccellenza e di valorizzazione del Made in Italy”.

Artigianalità e passione, qualità e dedizione, ma non solo, accomunano la produzione di vino in cantina e la nascita dei capi-icona della moda italiana. L’altra caratteristica in comune è la capacità di unire tutto questo all’estetica: quella bellezza italiana che ieri, degustando un calice di Franciacorta vicino alle celeberrime guglie del Duomo di Milano, sembrava di toccare con mano.

Nella serata è stato presentato in anteprima “Franciacorta Magazine”, un nuovo progetto editoriale realizzato in collaborazione con Gruppo Editoriale. La rivista, che sarà pubblicata in formato bilingue e distribuita in edicola, oltre che nelle più prestigiose strutture alberghiere a cinque stelle in Italia e all’estero, nei ristoranti di alta gamma e durante i principali eventi internazionali in cui Franciacorta è protagonista, “nasce con l’obiettivo di raccontare la denominazione Franciacorta in tutte le sue dimensioni: non solo vino, ma anche cultura, artigianalità, sostenibilità, creatività e bellezza”, spiega il Consorzio.

In un evento che ha confermato il legame solido e duraturo tra Franciacorta e il mondo del lifestyle contemporaneo, rinnovando l’impegno a dialogare con un pubblico che cerca eccellenza, bellezza e contenuti autentici. Un percorso iniziato 35 anni fa e che oggi prosegue con coerenza e visione.

