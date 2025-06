Assoenologi 2025 - La Premier Giorgia Meloni: “difendiamo il vino italiano da ogni demonizzazione”

“Il vino è un pilastro del Made in Italy agroalimentare: è sinonimo di eccellenza, di lavoro, di benessere, di primati”. Le parole sono della Premier Giorgia Meloni, che ha voluto sottolineare l’impegno del Governo a tutela del comparto vitivinicolo e della sua eccellenza, lette, nel Congresso Assoenologi, in corso ad Agrigento (da ieri al 28 giugno), dal direttore Assoenologi, Paolo Brogioni. Ad aprire i lavori il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella, che ha ribadito il valore culturale, sociale ed economico del vino, e lanciato un appello contro gli allarmismi e le campagne denigratorie che negli ultimi anni hanno colpito il settore: “il vino fa bene al cuore. Non solo al cuore medico, ma al cuore della vita, al cuore della socialità, al cuore dell’anima umana - ha affermato Cotarella - il vino è un dono della terra, è storia, è tradizione, è identità. E, soprattutto, è condivisione. Dobbiamo difendere senza tentennamenti il valore che il vino rappresenta per il nostro Paese”.

Da parte sua il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ha dichiarato: “l’agroalimentare italiano va a gonfie vele, abbiamo raggiunto il record storico dell’export con 70 miliardi di euro, 7 miliardi in più in soli due anni e mezzo”. Sul tema del vino, il MInistro Lollobrigida ha ribadito anche il no ad ogni tentativo di demonizzazione: “troppo spesso il vino finisce sotto attacco, ma il vino accompagna la storia dell’uomo, la cultura, l’identità, la tradizione. I vigneti salvaguardano il territorio, creano lavoro, portano ricchezza. E fanno parte della cultura alimentare di popoli che hanno un livello di longevità tra i più alti al mondo”. Il Ministro ha anche ribadito poi che il consumo deve essere “corretto e consapevole, mai abuso” e che proprio gli enologi “hanno un ruolo fondamentale perché garantiscono un prodotto di alta qualità e sicuro”. I premi per la comunicazione del vino (che, in passato, è andato anche alla WineNews, ndr) sono stati consegnati a Gigi Brozzoni, giornalista e scrittore, per 25 anni direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli, ed a Robert Camuto, pluripremiato scrittore e giornalista americano, collaboratore “Wine Spectator” dal 2008.

