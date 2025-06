Campari Group cede Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo 1915. Affare da 100 milioni di euro

Continuano le grandi manovre del mondo del wine & spirits. Ed ora Campari Group ha trovato l’accorto per cedere all’italiana Gruppo Caffo 1915 (già proprietario di marchi come Vecchio Amaro del Capo, Petrus Boonekamp e non solo), per un valore di 100 milioni di euro, il business vermouth e sparkling wine Cinzano. La cessione, spiega una nota ufficiale, comprende anche il business di grappa e sparkling wine Frattina.

“Questa transazione rappresenta un’evoluzione significativa nell’attuazione della strategia annunciata da Campari Group, confermando l’impegno verso la razionalizzazione del portafoglio attraverso la cessione dei brand non strategici per rafforzare il focus commerciale e di marketing sul business chiave degli spirit. L’operazione contribuisce alla semplificazione complessiva delle attività operative e alla riduzione della leva finanziaria”, spiega l’azienda.

“Nel 2024 le vendite nette di Cinzano e Frattina sono state pari a 75 milioni di euro, con un crescita aggregata del 5% negli ultimi 4 anni, rappresentando il 2% del totale delle vendite nette di Campari Group. Il margine di contribuzione (margine lordo, dopo le spese per pubblicità e promozioni) è stato pari a 21 milioni di euro”, spiega ancora Campari. Il closing dell’operazione è previsto entro fine 2025.

“La vendita dei vermouth e sparkling wine Cinzano e Frattina segna un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio attraverso la cessione di brand - ha commentato Simon Hunt, Chief Executive Officer-Campari Group - consentendo di aumentare il focus commerciale e di marketing sui nostri brand principali. Siamo molto lieti di firmare questo accordo con Gruppo Caffo 1915, un’azienda focalizzata sullo sviluppo di brand nel settore delle bevande alcoliche con una forte ambizione internazionale, dunque un player ideale per sostenere lo sviluppo futuro di questi brand”. “Oggi, questa acquisizione segna un importante passo verso il nostro percorso di crescita internazionale. Grazie al grande successo che abbiamo registrato in Italia con Vecchio Amaro del Capo, leader nazionale nella sua categoria - ha aggiunto Sebastiano Caffo, Chief Executive Officer-Gruppo Caffo 1915 - abbiamo rafforzato la nostra posizione nel mercato interno ma abbiamo ancora tanto spazio e strada da fare all’estero. Cinzano, un brand storico e iconico, sarà la chiave per accelerare la nostra espansione internazionale, portandoci subito in più di 100 mercati. Siamo inoltre sicuri che la nostra secolare esperienza nel settore delle bevande alcoliche e la nostra consolidata e capillare rete vendita ci consentirà di sfruttare pienamente il potenziale di questi brand rilanciandoli da subito in Italia. Ringrazio quindi Campari Group per l’opportunità e la collaborazione che ci permetterà la transizione in alcuni mercati esteri dove non siamo ancora presenti”.

