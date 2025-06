Tra arte e territorio: Fondazione Canova Onlus e Consorzio Asolo Montello insieme per la bellezza 

Una collaborazione che nasce da valori condivisi e da un amore profondo per la bellezza, con l’obiettivo di raccontare l’anima più vera delle colline asolane, dove natura, cultura e identità si intrecciano in un racconto unico: in Veneto, il Consorzio Asolo Montello Prosecco Superiore Docg sigla un accordo triennale con Fondazione Canova Onlus e ne diventa sponsor sostenitore. L’Asolo Prosecco Superiore Docg, da quest’anno, sarà, dunque, il vino ufficiale degli eventi promossi dalla Gypsotheca Antonio Canova di Possagno: nelle occasioni speciali, gli ospiti saranno accolti da un calice di Asolo Prosecco Superiore Docg, per un assaggio del territorio che ha dato i natali ad Antonio Canova, genio universale dell’arte.

Possagno, terra di origine di Antonio Canova, massimo interprete del Neoclassicismo, è infatti anche uno dei Comuni della Denominazione Asolo Prosecco Superiore: proprio da queste colline, dove affondano le radici della vite, Canova ricavava l’argilla per i suoi bozzetti. Un legame autentico, fatto della stessa terra, che oggi si rinnova in questa partnership. Ad unire le due realtà non è solo il territorio, ma anche la vocazione internazionale: come il grande artista lavorò per committenti di tutta Europa, dove lasciò traccia del suo passaggio con opere che hanno segnato la storia dell’arte, l’Asolo Prosecco Superiore vuole essere un ambasciatore di queste colline oltre i loro confini.

“Questa collaborazione rappresenta per la Fondazione un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio culturale e artistico che custodiamo, mettendolo in dialogo con un’eccellenza enologica del territorio - afferma Massimo Zanetti, presidente Fondazione Canova Onlus - il legame tra arte e territorio è parte integrante della nostra missione, e trovare nel Consorzio Asolo Montello un partner sensibile e attento a questi valori ci permette di promuovere con ancora maggiore forza l’eredità di Antonio Canova, non solo a Possagno ma anche nel panorama internazionale”.

“Poter essere sponsor sostenitore della Fondazione è per noi motivo di grande soddisfazione - dichiara Michele Noal, presidente Consorzio Asolo Montello - è un grande onore poter affiancare un’istituzione così prestigiosa e offrire a tutti i visitatori un calice di Asolo Prosecco Superiore Docg. Ammirare un’opera d’arte suscita emozioni profonde, e ci piace pensare che anche il nostro vino possa contribuire a rendere l’esperienza ancora più memorabile”.

