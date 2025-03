44 milioni di ettolitri: è il dato ufficiale finale della vendemmia 2024 in Italia

44 milioni di ettolitri: è il dato ufficiale della vendemmia 2024, somma delle comunicazioni inviate dalle varie agenzie regionali al Ministero dell’Agricoltura in queste ore, che WineNews è in grado di anticipare. Di cui 17,4 di vini rossi e rosati e 26,5 tra vini bianchi e spumanti, oltre a poco più di 200.000 tra mosti e succhi d’uva. Un dato nettamente più alto di quello ufficiale del 2023, fermato a 38 milioni, e in leggero rialzo sulle stime di 41-42 milioni di ettolitri di settembre 2024. Con una produzione dell’ultima campagna fatta per poco più di 21 milioni di ettolitri da vini Dop, per 11,7 milioni di ettolitri da vini Dop e Igp, e con 10,7 milioni di ettolitri di vini generici.

