“50 Best for Recovery”, la 50 Best firma l’asta gastronomica mondiale in supporto della ristorazione

Con il settore della ristorazione che cerca di uscire dalla crisi causata dal lockdown, non senza difficoltà, c’è bisogno, per il settore globale, di un aiuto concreto, anche e soprattutto economico. Supporto, che arriva dalla The World’s 50 Best Restaurants, una delle più prestigiose classifiche gastronomiche mondiali, e dal suo principale partner, il Gruppo San Pellegrino, che con S.Pellegrino e Acqua Panna prenderà parte alla campagna “50 Best for Recovery”, la prima e più importante asta gastronomica mondiale, tutta online e che durerà fino al 12 luglio, che avrà l’obiettivo di raccogliere fondi che offriranno un tangibile supporto alla ripresa del mondo della gastronomia. Con questa iniziativa, il Gruppo Sanpellegrino, sostenendo il movimento #SupportRestaurants, progetto sviluppato per dare impulso alla ricostruzione del settore gastronomico, offrirà la possibilità di vivere esperienze gastronomiche esclusive, come un indimenticabile viaggio nel mondo di Massimo Bottura: chi si aggiudicherà il lotto potrà vivere un’indimenticabile immersione nei tesori gastronomici e nelle incantevoli atmosfere di Modena. Sarà possibile trascorrere due notti nella splendida Casa Maria Luigia con un tour delle opere d’arte che impreziosiscono gli spazi della dimora insieme a Lara Gilmore, moglie dello chef n. 1 al mondo ed esperta d’arte, e degustare una cena presso la Francescana a Maria Luigia; si avrà inoltre l’opportunità di cenare all’Osteria Francescana, due volte sul gradino più alto della World’s 50 Best Restaurants, e gustare un pranzo alla Franceschetta 58. Oppure, ci si può aggiudicare un invito vip per due persone alla finale internazionale di S.Pellegrino Young Chef 2021 a Milano: al termine di due giorni di intensa competizione, coloro che si saranno aggiudicati il lotto avranno la possibilità di incontrare i migliori giovani chef del mondo e i loro mentori e di prendere parte a una serie di esperienze gastronomiche. O ancora, un’esperienza di tre giorni per due persone a Villa Panna, in Toscana, un tempo splendida proprietà dei Medici, scoprendo i segreti e i tradizionali sapori del territorio, partecipando a un barbecue a Villa Panna firmato da uno chef stellato, a una speciale degustazione di pregiati vini con un tour dei vigneti, a una visita alla fonte di Acqua Panna e alla sua riserva naturale, Con, infine, una tappa a Firenze dove gustare un aperitivo glamour in barca, nei pressi di Ponte Vecchio, seguito da una cena al ristorante Gucci Osteria da Massimo Bottura firmata dalla chef Karime Lopez che proporrà un menu degustazione ispirato alle sue esperienze internazionali.

