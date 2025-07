Salvatappo: il sughero diventa risorsa nei supermercati Coop di Emilia-Romagna e Veneto

In un mondo che corre veloce e consuma ancora più in fretta, c’è un materiale silenzioso e discreto che continua a fare la differenza: il sughero. Spesso lo incontriamo solo per pochi istanti, al momento di stappare una bottiglia, ma dietro quel gesto conviviale si nasconde una risorsa preziosa, naturale e completamente riciclabile. Parlare di riciclo, oggi, non è solo una questione ambientale, ma un atto di responsabilità e creatività. E il sughero, con la sua leggerezza e versatilità, ci insegna che anche ciò che sembra piccolo può avere un grande impatto. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Salvatappo”, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 che si è estesa a 24 nuovi negozi in Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla sede della Cooperativa a Villanova di Castenaso (Bologna). Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, economia circolare e solidarietà, in collaborazione con Amorim Cork Italia e diverse realtà del terzo settore.

“L’iniziativa prende ispirazione dal successo di “Tappodivino” - spiega Coop Alleanza 3.0 - attiva in Friuli Venezia Giulia e Veneto, che nel solo 2024 ha permesso di raccogliere oltre 1,7 tonnellate di sughero. Ora, questo modello virtuoso si espande anche nel bolognese e nel vicentino, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini in un gesto semplice, ma dal grande valore. Il funzionamento è tanto lineare quanto efficace - continua la cooperativa - i clienti possono conferire i tappi di sughero nei contenitori presenti nei punti vendita. Le associazioni e cooperative sociali locali si occupano poi di raccoglierli e consegnarli ad Amorim Cork Italia, leader mondiale nella produzione e nel riciclo del sughero. Qui i tappi vengono selezionati, macinati e trasformati in granina di sughero, una materia prima riutilizzabile per realizzare oggetti di design, materiali per la bioedilizia e soluzioni per l’isolamento acustico”.

“Ma il valore del progetto non si ferma al riciclo. Ogni tappo raccolto contribuisce anche a sostenere progetti sociali e ambientali: Amorim riconosce, infatti, un contributo economico alle associazioni partner, proporzionale alla quantità di sughero conferito. Un circolo virtuoso che - aggiunge Amorim Cork Italia - come dimostra il progetto “Etico” promosso da Amorim, ha già coinvolto oltre 40 realtà associative in Italia, recuperando circa 320 milioni di tappi dal 2011 a oggi”.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di economia circolare applicata alla vita quotidiana - afferma Alice Podeschi, direttrice Soci Coop Alleanza 3.0 - ma anche di come sia possibile coinvolgere soci, clienti e comunità locali in una pratica semplice, che ha un impatto reale e tangibile sulla società e sull’ambiente”.

“Il progetto “Etico” è un circolo virtuoso che dalla natura arriva e alla natura torna, nella sua migliore forma: quella del riutilizzo funzionale a creare nuovo valore, dalla bioedilizia all’arredamento di alto design, come avviene con la linea Suber. È così che milioni di tappi in sughero usati ricevono nuova vita: in senso figurato, con il supporto solidale, in senso letterale, perché destinati al riciclo”, conclude Carlos Veloso dos Santos, ad Amorim Cork Italia.

