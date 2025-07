Birra sempre più “regina” della convivialità: i giovani italiani la scelgono per stare insieme

In un’epoca dominata dalla tecnologia e dalle connessioni virtuali, i giovani italiani sembrano voler tornare alle origini della socialità: quella vissuta dal vivo, nei luoghi fisici, tra amici. E con un bicchiere in mano, soprattutto se di birra. Lo conferma l’indagine condotta da Heineken Italia, divisione italiana di uno dei colossi della birra mondiale, in collaborazione con AstraRicerche, istituto di ricerche (di marketing e sociali) e di consulenza aziendale, nella campagna “Together”, che fotografa le abitudini di consumo dei giovani italiani tra i 18 e i 45 anni. Secondo cui la birra, sia alcolica che analcolica, si conferma protagonista indiscussa dei momenti conviviali: quasi l’80% di Gen Z e Millennials la considera una presenza fissa nei momenti di socialità.

“In generale - afferma Heineken Italia - il 55% degli italiani tra i 18 e i 45 anni la indica come la bevanda preferita da condividere con gli amici, davanti a soft drink (48,6%), vino (21,3%) e superalcolici/cocktail (20,6%). Inoltre, 1 italiano su 4 esce almeno una volta a settimana per bere una birra con gli amici, segno di una ritualità che resiste e si rinnova. Andando più nello specifico, i motivi principali di tale preferenza per la birra si ritrovano primariamente nell’apprezzamento per il gusto di questa bevanda (52,1%), in seconda battuta perché fa parte delle abitudini (35,1%), poi perché è il drink ideale quando si è in compagnia (25,9%) e, infine, perché è perfetta in abbinamento al cibo (23,7%). Secondo il 35,7% degli intervistati, infatti, il ruolo primario della birra è accompagnare molte tipologie di cibo diverse, anche grazie alla sua bassa gradazione alcolica, che la rende ottima per tanti momenti di consumo diversi (17,9%)”.

“In un quadro più generale - secondo l’indagine - oltre il 76% dei giovani intervistati preferisce incontrarsi di persona, in ambienti familiari come bar, ristoranti, parchi e palestre. Un ritorno alla socialità autentica, che si contrappone alla freddezza delle interazioni digitali: il 48,3% ritiene, infatti, che i social media abbiano peggiorato la qualità delle relazioni. La socialità è vissuta dai giovani soprattutto come svago (62,6%), ma anche come condivisione di passioni (45,4%) e benessere psicologico (37,9%). Tuttavia - prosegue Heineken Italia - non mancano le ombre: talvolta, il 63% percepisce la vita sociale come un impegno anziché piacere, e per 1 su 4 la principale fonte di stress è la paura del giudizio altrui. Inoltre, il tempo da dedicare agli amici è spesso limitato tanto che il 27,7% dichiara di avere meno di 4 ore settimanali per la vita sociale”.

“Dalla ricerca emerge che tra le attività preferite dai giovani tra i 18 e i 45 anni quando trascorrono del tempo con gli amici, spiccano quelle che prevedono il bere e mangiare in compagnia, con la birra come protagonista indiscussa. La birra - prosegue Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director Heineken Italia - con la sua accessibilità, informalità e versatilità negli abbinamenti, è ormai entrata a far parte delle abitudini di consumo degli italiani, a tavola e non: oggi non solo accompagna la socializzazione, ma la promuove, la ispira e spesso la rende possibile, alle volte migliore”.

