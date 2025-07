Gelato artigianale, 3 miliardi di euro di fatturato annuo e 120.000 occupati in Italia

Quella del gelato artigianale è una realtà economica di primo piano in Italia, con 39.000 punti vendita in tutto lo Stivale - di cui 9.000 sono gelaterie specializzate - per un fatturato annuo di 3 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 1,7 miliardi di euro provenienti dalle aziende produttrici di ingredienti, macchinari e vetrine. Si tratta anche di un comparto con un impatto significativo sull’agroalimentare italiano: basti pensare che latte, zucchero, frutta e frutta secca sono tutte materie prime necessarie per riempire coni, coppette e vaschette. Tant’è che il settore, direttamente e indirettamente, impiega 120.000 addetti tra gelatieri, fornitori e produttori di tecnologie, confermandosi uno dei motori dell’economia agroalimentare made in Italy. E sebbene tra maggio e luglio 2025 si stimi un aumento dei consumi di gelato del 4% in Europa, complici anche le alte temperature, non mancano alcune tematiche da affrontare. Come la crescente difficoltà nel reperire manodopera qualificata, la necessità di promuovere la formazione e l’imprenditorialità giovanile nel settore e il lancio di progetti volti a sostenere la filiera del gelato artigianale in Italia e all’estero.

Argomenti discussi, ieri a Roma, da una delegazione di rappresentanti della filiera del gelato artigianale con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: un’occasione per avviare un percorso condiviso, riconoscendo a uno dei simboli dell’eccellenza agroalimentare italiana, un ruolo strategico non solo in termini economici, ma anche culturali e identitari. A rappresentare il mondo del gelato artigianale erano presenti Carlotta Fabbri, presidente Unione Italiana Food - Gruppo Prodotti per Gelato, Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup e Campione del Mondo 2006, e Domenico Belmonte, presidente Artglacé e promotore della Giornata Europea del Gelato Artigianale. “Oggi abbiamo voluto mostrare, attraverso la creatività dei nostri maestri, il valore di un prodotto che nasce dall’incontro tra tradizione, innovazione, agricoltori, artigiani e imprese, portando la cultura del gelato sempre più vicina ai cittadini”, ha raccontato Carlotta Fabbri.

