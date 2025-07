Birra artigianale, un lieve calo, ma la solidità resta: produzione 2024 a 17,1 milioni di ettolitri

Nonostante un piccolo calo, il comparto brassicolo italiano si dimostra solido e resiliente, sostenuto da una cultura birraria in continua evoluzione e da una crescente consapevolezza individuale che fa della birra un simbolo di convivialità e condivisione. Nel 2024 la produzione di birra si è attestata a 17,1 milioni di ettolitri (-1,9%) in rapporto ai 17,4 milioni di ettolitri dell’annata precedente. Flettono lievemente anche i consumi individuali con 36,4 litri pro capite annui, segnando -1,89% sul 2023. I dati del comparto artigianale appaiono in controtendenza rispetto al sentiment generale. Il numero di microbirrifici e brewpub continua a crescere, tanto che nel 2024 sfonda quota 1.000, con il dato della produzione che mostra un incremento sostanziale (480.000 ettolitri) dopo il calo del 2023. Nel 2024 crescono anche le referenze di birra artigianale, che raggiungono quota 700, mentre si registra una lieve diminuzione della gradazione alcolica media, che si attesta al 5,82%, in calo rispetto al 5,89% del 2023: un segnale di attenzione verso un consumo più consapevole e inclusivo.

Numeri divulgati da “Bolle di Malto”, l’evento che festeggia 10 anni con l’edizione 2025 in programma dal 25 agosto all’1 settembre a Biella. Quest’anno il festival, riferimento per la birra artigianale, segna una svolta con il debutto del Salone Italiano della Birra, un nuovo format che mette al centro il comparto brassicolo italiano, le sue eccellenze, la formazione e l’inclusione. L’obiettivo è dare valore ad una filiera che in Italia conta oltre 1.000 aziende, coinvolge 110.000 operatori e genera un gettito fiscale di 4 miliardi di euro. Il cuore della riflessione sul comparto sarà “Arena Bolle”, che ospiterà l’edizione n. 4 degli Stati Generali della Birra - con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Agricoltura - e “Parole a Bolle”, un nuovo format narrativo ideato per raccontare l’impresa attraverso le persone.

