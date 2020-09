50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, a Londra, si riconferma migliore pizzeria italiana in Europa

Se la pizza è simbolo del mangiare italiano nel mondo, è anche grazie ad i suoi tanti ambasciatori di eccellenza, ed ai tanti locali italiani che aprono nei Paesi stranieri. E tra questi, 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London a Londra, in Inghilterra, Via Toledo Enopizzeria a Vienna, in Austria, e Bijou a Parigi, in Francia, sono le migliori pizzerie italiane d’Europa (Italia esclusa), secondo la classifica stilata da “50 Top Pizza”, la più celebre guida online delle migliori pizzerie d’Italia, d’Europa e del mondo, curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra. Il responso è arrivato ieri, in una diretta streaming, seguita da oltre 75.000 utenti, presentata da Federico Quaranta.

Per Ciro Salvo, che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Miglior Pizzaiolo Europeo 2020 e il premio speciale per il miglior servizio di sala per la sua pizzeria londinese, è il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica. A Via Toledo Enopizzeria del pizzaiolo Francesco Calò sono andati i premi speciali Performance of the Year 2020 e Best Wine List 2020. Bijou di Gennaro Nasti, nel 2019 sempre sul podio con il secondo posto, vince la Pizza of the Year 2020, con la sua Tonno e Cipolle.

Tra i Paesi europei in cui la pizza italiana, e napoletana in particolare, si esprime al meglio, ci sono l’Inghilterra (con 7 locali su 50), la Francia (6) e la Spagna (5). Seguono con 3 locali Belgio, Germania e Russia, con 2 Danimarca, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda e Polonia e infine, con un locale, Austria, Olanda, Norvegia, Portogallo, Ucraina, Scozia, Repubblica Ceca, Serbia, Ungheria, Romania ed Estonia.

“Se in Italia continua a giocarsi la Champions League della pizza - spiegano i tre curatori - negli altri campionati europei vengono fatti comunque ogni anno dei passi in avanti. E a contribuire alla crescita di una cultura della buona pizza non sono solo più pizzaioli e imprenditori italiani emigrati all’estero o loro discendenti, ma anche professionisti di diverse nazionalità”.



Focus - Le pizzerie della 50 Top Europe 2020

1 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra - Inghilterra

2 Via Toledo Enopizzeria, Vienna - Austria

3 Bijou, Parigi - Francia

4 Bæst, Copenaghen - Danimarca

5 La Pizza è Bella, Bruxelles - Belgio

6 Malafemmena, Berlino - Germania

7 Lilla Napoli, Falkenberg - Svezia

8 nNea, Amsterdam - Olanda

9 Pizzeria Luca, Copenaghen - Danimarca

10 Fratelli Figurato, Madrid - Spagna

11 Kytaly, Ginevra - Svizzera

12 La Bottega Siciliana, Mosca - Russia

13 L'Antica Pizzeria, Londra - Inghilterra

14 Daroco Bourse, Parigi - Francia

15 Pizzeria Luca, Helsinki - Finlandia

16 Cirillo's , Dublino - Irlanda

17 60 Secondi Pizza Napoletana, Monaco di Baviera - Germania

18 Oi Vita Pizzeria, Londra - Inghilterra

19 Faggio Pizzeria, Parigi - Francia

20 Vinoteket, Oslo - Norvegia

21 The Dough Bros - O'Connells, Galway - Irlanda

22 Forno d'Oro, Lisbona - Portogallo

23 ‘O Ver St. James's, Londra - Inghilterra

24 Araldo Arte del Gusto, Madrid - Spagna

25 Vicoli di Napoli, Londra - Inghilterra

26 Guillaume Grasso La vera Pizza Napoletana, Parigi - Francia

27 Dalmata, Parigi - Francia

28 MadreLievito Llacuna, Barcellona - Spagna

29 Peppe Pizzeria, Parigi - Francia

30 La Piola Pizza, Bruxelles - Belgio

31 Acqua & Farina, Lugano - Svizzera

32 La Balmesina, Barcellona - Spagna

33 Double Zero Neapolitan Pizza, Manchester - Inghilterra

34 Positano, Kiev - Ucraina

35 Sodo Pizza, Londra - Inghilterra

36 Oro di Napoli, Santa Cruz de Tenerife - Spagna

37 Paesano Pizza, Glasgow - Scozia

38 450°C, Turku - Finlandia

39 Naples Authentic Neapolitan Pizza, Fürth - Germania

40 Pizza Nuova, Praga - Repubblica Ceca

41 450 Gradi, Lidingö - Svezia

42 De Superette Pizza, Gent - Belgio

43 Scrocchiarella, Mosca - Russia

44 Belli di Mamma, Budapest - Ungheria

45 Majstor I Margarita, Belgrado - Serbia

46 Pizza 22 cm, Mosca - Russia

47 Animaletto Pizza Bar, Bucarest - Romania

48 Nonna Pizzeria, Varsavia - Polonia

49 Ave Pizza, Varsavia - Polonia

50 Kaja Pizza Köök, Tallinn - Estonia

Focus: gli European Special Awards 2020

Pizza Chef of the Year 2020 - S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra - Inghilterra

Best Service 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londra - Inghilterra

Best Wine List 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Via Toledo Enopizzeria, Vienna - Austria

Performance of the Year 2020 - PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

Via Toledo Enopizzeria, Vienna - Austria

Pizza of the Year 2020 - SOLANIA AWARD

Tonno e Cipolle di Bijou, Parigi - Francia

Innovation and Sustainability 2020 - S.PELLEGRINO & ACQUA PANNA AWARD

Bæst, Copenaghen - Danimarca

Made in Italy 2020 - LATTERIA SORRENTINA AWARD

La Pizza è Bella, Bruxelles - Belgio

Best Gluten Free Pizza 2020 - BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Malafemmena, Berlino - Germania

Best Fried Food 2020 - OLITALIA AWARD

Malafemmena, Berlino - Germania

Territorial Identity 2020 - LATTERIA SORRENTINA AWARD

Lilla Napoli, Falkenberg - Svezia

Model of Inspiration 2020 - D’AMICO AWARD

nNea, Amsterdam - Olanda

Best Mixed Drink 2020 - CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC AWARD

Pizzeria Luca, Copenaghen - Danimarca

Hospitality 2020 - SOLANIA AWARD

Kytaly, Ginevra - Svizzera

Best Format 2020 - PASTIFICIO DI MARTINO AWARD

La Bottega Siciliana, Mosca - Russia

Best Dessert List 2020 - OLITALIA AWARD

L'Antica Pizzeria, Londra - Inghilterra

Best Beer List 2020 - BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Forno d'Oro, Lisbona - Portogallo

Best Aperitif List 2020 - BIRRIFICIO FRATELLI PERRELLA AWARD

Guillaume Grasso La vera Pizza Napoletana, Parigi - Francia

New Entry of the Year 2020 - SOLANIA AWARD

Peppe Pizzeria, Parigi - Francia

Best Takeaway Service 2020 - D’AMICO AWARD

La Piola Pizza, Bruxelles - Belgio

