“Pentole e Zodiaco”, il primo libro-gioco della MasterChef Italia Anna Yi Lan Zhang

“Il cibo è incontro, ricordo, amore. È un profumo che ci riporta all’infanzia, un sapore che racconta chi siamo, un tavolo attorno al quale ci riuniamo per condividere gusti ed emozioni. Un linguaggio universale”. Un concetto, quello del cibo come strumento di espressione e per esprimere se stessi, affiancato al suo ben più ovvio scopo nutritivo, che resta un tema importante, centrale e, in un periodo dove lo scenario è complesso ed il mondo sembra sempre più diviso e frammentato, sempre più attuale. Una dimensione, quella dell’emotività nel piatto, cara anche ad Anna Yi Lan Zhang, vincitrice dell’edizione di MasterChef Italia n. 14, che ha, infatti, deciso di rendere protagonista del suo primo libro: “Pentole e zodiaco. Il mio gioco da tavola”, un ricettario ma anche un gioco, dove si sottolinea il ruolo del cibo come “linguaggio universale che unisce Oriente e Occidente, tradizione e innovazione, attenzione e rispetto per la natura e la materia prima” con ogni piatto che, nell’ottica dell’autrice, è soprattutto un atto d’amore e di cura.

Oltre ad accompagnare il lettore alla scoperta di come due cucine apparentemente lontane, come quella italiana e quella cinese, possano avvicinarsi e dialogare, ed essere un invito allo “spreco zero” grazie al concetto di “cucina circolare” adottato da Anna e mirato all’utilizzo di ciascuna materia prima nella sua totalità, il libro è anche un gioco. E dopo aver stabilito, da una tabella presente all’interno del libro (Baldini + Castoldi Editore, marzo 2025, pp. 256, prezzo di copertina 22 euro), quale sia il proprio segno dello zodiaco cinese, il gioco comincia: “ogni segno ha 7 ricette speciali, pensate per rispecchiare la sua personalità e le sue caratteristiche. Ogni piatto è una “missione” culinaria, che vi avvicinerà al cuore della vostra esistenza”, spiega Anna Yi Lan Zhang. Incappando in una ricetta che riporti un bollino bianco raffigurante il segno del lettore, questi avrà un “bonus” di 10 minuti per portare a termine la preparazione del piatto, ma di fronte ad un bollino rosso, al contrario, dal tempo di preparazione verranno decurtati 5 minuti per completare “la sfida culinaria” con successo.

Ma “Pentole e zodiaco” è anche un viaggio nella dimensione personale dell’autrice, secondogenita di genitori cinesi emigrati a causa della legge del figlio unico, e la cui cucina “nasce dall’incontro tra queste due culture: la cultura cinese, fatta di genuinità, tradizione e calore, e la tradizione italiana, che mi ha insegnato a celebrare il cibo come strumento di amore e di unione” ed al contempo un’avventura culinaria ispirata allo zodiaco cinese, che invitas ciascuno a cucinare in modo nuovo, divertendosi e scoprendo qualcosa di sé. Perché “cucinare non è solo nutrire, ma raccontare - spiega l’autrice - e la vera magia sta nel trasformare questo racconto in un’emozione”.

