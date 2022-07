“50 Top Pizza” 2022: con Bonci, Roscioli e Lievito, Pizza, Pane Roma capitale della pizza

Roma è la capitale della pizza al taglio in Italia: “50 Top Pizza” 2022, la guida delle migliori pizzerie, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che hanno assaggiato ed esaminato centinaia di pizzerie, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, ponendo particolare attenzione su qualità delle materie prime, ambiente, pulizia e cura dei dettagli, incorona Pizzarium di Gabriele Bonci per il terzo anno consecutivo la “Migliore Pizza in Viaggio” (da taglio e asporto) d’Italia.Al secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito, Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano. La Top 10 è completata dal quarto posto de La Masardona, storica insegna napoletana della famiglia Piccirillo, seguita da Saporè Pizza Bakery di Renato Bosco (n. 5), dallo storico Sancho a Fiumicino della famiglia Di Lelio (n. 6), La Pia Centenaria a La Spezia (n. 7), Tellia a Torino (n. 8), Oliva Pizzamore ad Acri (n. 9) e Granocielo ad Avezzano (n. 10). La cerimonia di premiazione delle 100 migliori pizzerie italiane andrà in scena il 26 luglio nella cornice del Teatro Mercadante di Napoli.

Focus - Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, da taglio e asporto, 2022:

1. Pizzarium, Roma (Lazio)

2. Antico Forno Roscioli, Roma (Lazio)

3. Lievito Pizza, Pane … Roma (Lazio)

4. La Masardona, Napoli (Campania)

5. Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo - Verona (Veneto)

6. Sancho, Fiumicino - Roma (Lazio)

7. La Pia Centenaria, La Spezia (Liguria)

8. Tellia, Torino (Piemonte)

9. Oliva Pizzamore, Acri - Cosenza (Calabria)

10. Granocielo, Avezzano - L'Aquila (Abruzzo)

11. PorzioNi di Pizza, Napoli (Campania)

12. Campana Pizza In Teglia, Corigliano Calabro - Cosenza (Calabria)

13. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, Bologna (Emilia-Romagna)

14. Grotto Pizzeria Castello, Caggiano - Salerno (Campania)

15. Gina Pizza, Ercolano - Napoli (Campania)

16. Forno Brisa, Bologna (Emilia-Romagna)

17. La Divina Pizza, Firenze (Toscana)

18. Alimento, Brescia (Lombardia)

19. Pane e Tempesta, Roma (Lazio)

20. PezZ de Pane, Frosinone (Lazio)

21. Fornoh, Lecce (Puglia)

22. Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta, Roma (Lazio)

23. Pizzottella, Milano (Lombardia)

24. Panificio di Gesù, Altamura - Bari (Puglia)

25. Piedigrotta 2 Express - Il Pizz’ino, Alessandria (Piemonte)

26. 1947 Pizza Fritta Napoli, Napoli (Campania)

27. Pizzeria Da Filomena, Castrovillari - Cosenza (Calabria)

28. Lievitamente, Viareggio - Lucca (Toscana)

29. Ghevido, Sesto Fiorentino - Firenze (Toscana)

30. Pistamentuccia, Bologna (Emilia-Romagna)

31. Panificio Menchetti, Arezzo (Toscana)

32. Scrocchia, Bergamo (Lombardia)

33. Forno Urbano, Trento (Trentino-Alto Adige)

34. Sauardò, Civitanova Marche - Macerata (Marche)

35. Ben Cotta, Bologna (Emilia-Romagna)

36. Pinseria La Spianata Genovese - Antica Vaccheria, Genova (Liguria)

37. Pizzeria Al Trancio Da Charlotte, Albenga - Savona (Liguria)

38. Pizza Chef Roma, Roma (Lazio)

39. IBRIS - focacce e pizze, Trento (Trentino-Alto Adige)

40. Compagnia della Pizza, Giulianova - Teramo (Abruzzo)

41. Kalavrì, Catanzaro (Calabria)

42. Il Pizzicotto, Lecce (Puglia)

43. Panificio Adriatico, Bari (Puglia)

44. Elettroforno Frontoni, Roma (Lazio)

45. Panificio Graziano, Palermo (Sicilia)

46. 50 Teglie, Torino (Piemonte)

47. L'Orso in teglia, Messina (Sicilia)

48. Fermo Pizza, Napoli (Campania)

49. 5 Lire, Potenza (Basilicata)

50. 20 Pizza & Delicious in Teglia, Cava de' Tirreni - Salerno (Campania)

Copyright © 2000/2022