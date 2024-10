Il food & grocery nel mercato eCommerce b2c (2024) cresce in Italia e vale 4,6 miliardi di euro

Velocità, immediatezza, disponibilità, sono soltanto alcuni dei requisiti che si trovano negli acquisti online, canale che trova sempre maggior consenso tra i cittadini del Belpaese. Nel 2024 gli acquisti eCommerce b2c degli italiani valgono 58,8 miliardi di euro (+6% sul 2023). E se nel 2024 gli acquisti online di prodotto valgono 38,6 miliardi di euro, +6% sul 2023, con il settore dell’arredamento e home living che conquista la “maglia rosa” nel 2024, registrando una crescita del +12%, può esultare anche il food & grocery (+8%) in recupero dopo la contrazione registrata nel 2023 (-2%). Ecco i dati presentati dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano, nel convegno “L’eCommerce b2c in Italia: i principali comparti di prodotto”, che si propone di analizzare il mercato eCommerce b2c di prodotto e di approfondire le linee di evoluzione dei comparti merceologici principali. Il comparto del Food & Grocery, compreso nei tre segmenti, e quindi food delivery (piatti a domicilio), grocery alimentare (spesa online da supermercato) ed enogastronomia (cibi e bevande di nicchia) è in crescita del +8% sul 2023 e vale 4,6 miliardi di euro.

Da evidenziare che, anche nel 2024, aumenta la percentuale di Comuni italiani coperti da almeno un servizio di food delivery (+2% sul 2023) tanto che il servizio raggiunge il 76% degli abitanti nell’anno in corso. Prosegue, poi, l’attivazione del servizio di delivery, con una copertura del 30% nei piccoli Comuni con meno di 20.000 abitanti così come il processo di razionalizzazione dell’offerta di servizi di food delivery: i ristoranti affidano il delivery, infatti, alle grandi piattaforme dedicate a questa tipologia di servizio, mentre gestiscono in-house il take-away con ordine ricevuto online e ritiro nel locale. Sul versante del grocery alimentare, la percentuale di abitanti potenzialmente coperti dal servizio di spesa online da supermercato rimane costante sul 2023 (94%): nel 2024 tra le oltre 60 iniziative di spesa online da supermercato attive in Italia, la maggior parte (87%) sono iniziative lanciate da retailer della Gdo.

Come ha dichiarato Valentina Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio eCommerce b2c Netcomm-Politecnico di Milano, è “particolarmente positiva la crescita del comparto food & grocery: un piccolo passo in un comparto così rilevante (principale voce di spesa delle famiglie italiane) e poco maturo (bassa penetrazione) genera un grande contributo nell’eCommerce totale”. Mentre, a livello generale, “in questi primi mesi 2024, l’eCommerce di prodotto mostra aspetti diversi. Da un lato, proseguono gli investimenti nell’ottimizzazione di attività e processi per rimanere competitivi in un contesto altamente instabile, e, dall’altro lato, si sperimentano progetti più audaci e sofisticati: i retailer più innovativi osano con le innovazioni tecnologiche di frontiera e riscoprono il valore del negozio fisico al fianco dell’iniziativa eCommerce”.

