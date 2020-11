56 etichette da 99/100, il top per l’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021” di Luca Maroni

56 etichette, di cui 37 vini rossi, 13 vini bianchi, 3 rosati e 3 vini dolci, soprattutto da Toscana e Abruzzo, con 9 etichette (e con l’Abruzzo che fa en plein sul rosè), davanti al Piemonte con 7: tanti sono i vini più “piacevoli”, il meglio del meglio d’Italia, quelli valutati con 99/100 secondo l’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021” del celebre critico Luca Maroni, che, per le sue analisi sensoriali, segue da sempre un criterio dichiarato: “la qualità del vino è la piacevolezza del suo sapore”.

“Nelle mie degustazioni noto che c’è sempre maggior attenzione sulla piacevolezza e sul frutto - spiega, a WineNews, Luca Maroni - e in più devo dire che la qualità nel complesso cresce, come cresce la forza del rapporto qualità-prezzo, valore sul quale il vino italiano, anche per varietà, è il migliore del mondo in assoluto. E da questa crisi un aspetto positivo c’è: anche se forzatamente, tanti italiani hanno riscoperto il piacere di una bottiglia di qualità elevata sulle tavole domestiche, è il grande vino che torna sulle mense di casa. E se questa ora è una situazione obbligata, credo che sia un elemento culturale positivo che ci porteremo dietro anche in futuro”.

“L’Annuario sarà in libreria tra fine novembre ed inizio dicembre - annuncia ancora Luca Maroni - e stiamo valutando anche se fare appena possibile una grande degustazione guidata, ma è difficile programmare oggi. In calendario è, invece, Hortus Vini, la grande degustazione che facciamo all’aperto all’Orto Botanico di Roma, il 17-19 giugno 2021”.

Focus - I vini da 99/100 dell’“Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021” di Luca Maroni

Vini rossi

Barbian Rosso 2018 - Ariola Vigne e Vini

Conte Giangirolamo Gold 2016 - Tenute Girolamo

Enrico I° 2019 - Roberto Sarotto

Barbera d’Alba Elena La Luna 2018 - Roberto Sarotto

Barbaresco Gaia Principe 2017 - Roberto Sarotto

Firmae 2017 - Colline San Biagio

Piano Chiuso Primitivo di Manduria Riserva 2017 - Masca del Tacco

Roma Doc Rosso Edizione Limitata 2017 - Poggio Le Volpi

Edizione Cinque Autoctoni sa - Fantini - Farnese Vini

S.to Ippolito 2018 - Villa da Vinci - Cantine Leonardo da Vinci

Segreti 2018 - Nativ

Sessantanni Old Vines Primitivo di Manduria Dop 2017 - Cantine San Marzano

Lotto Unico Governo Uso Toscano Igt 2017 - Terrescure

Elettra Rosso Puglia Igp 2019 - Giordano Vini

Sole di Sesta 2017 - Cottanera

Povrömme 2018 - Il Molino di Rovescala

Versosera Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane 2018 - Velenosi

Il Morante Primitivo di Manduria 2018 - La Pruina Vini

Gran Appasso Primitivo Appassimento 2019 - Femar Vini

Janù Montepulciano d’Abruzzo 2017 - Jasci & Marchesani

Old World - Puglia Igt Appassimento 2018 - Provinco

Laccento Ruché di Castagnole Monferrato Docg 2019 - Montalbera - Terra del Ruché

Tosone Barrique 2019 - Tosone

Mezzatia Primitivo Negroamaro da uve leggermente appassite 2019 - EnoPartner Italia

Merum Barbera 2018 - Bellicoso

Uve Portate a Cesena Sangiovese Appassimento 2018 - 1502 Da Vinci in Romagna

Caravaggio Rosso 2018 - Cantine Romagnoli

Vecciano 2018 - Barbanera - Duca di Saragnano

Soliditas Limited Edition 2017 - Tenuta Romana

Atos Corte Medicea Toscana Rosso Igt 2016 - Bollina

Masso Antico Primitivo del Salento Igt da uve leggermente appassite 2019 - Schenk Italia

Cabernet Franc Poggioraso 2018 - Poggio argentiera

Cuvée 16 Rosso Vino d’Italia sa - Botter

Amaranta Montepulciano d’Abruzzo 2017- Tenuta Ulisse

10 Vendemmie Limited Edition sa - Tenuta Ulisse

Gigino Ottantesimo Anniversario 2016 - Barbanera - Duca di Saragnano

Curioso Grande Edizione 2016 - Gallovini

Vini Bianchi

Edda Bianco Salento Igp 2019 - Cantine San Marzano

Sesto 21 Sauvignon 2019 - Casata Mergè

Il Poggiarello Bianco Beatrice Quadri 2019 - Il Poggiarello

Caravaggio Bianco 2019 - Cantine Romagnoli

Thanks 2019 - Di Lenardo Vineyards

Edizione Bianco 2019 - Fantini - Farnese Vini

Vasia Vino Bianco d’Italia 2019 - Bollina

Piemonte Doc Chardonnay Puro 2019 - Roberto Sarotto

Donnaluce 2019 - Poggio Le Volpi

Tabano Bianco 2019 - Montecappone

Suadens Bianco 2019 - Nativ

Vecciano Bianco 2019 - Barbanera - Duca di Saragnano

Bianco 2019 - Tenuta Ulisse

Vini dolci

Pasithea Oro 2018 - Girlan

Ben Ryé 2018 - Donnafugata

Picolit Collio 2017 - Graunar

Vini Rosati

Janù Cerasuolo 2019 - Jasci & Marchesani

Calalenta Rosé 2019 - Fantini - Farnese Vini

Merlot Rosato 2019 - Tenuta Ulisse

Spumanti (nessun 99/100)

Marcello Millesimato sa - Ariola Vigne e Vini (97 punti)

Prosecco 18K Pure Gold Brut 2019 - Sensi (96 punti)

Arzanà Valdobbiadene Superiore Cartizze Docg sa - Astoria Vini (96 punti)

1868 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry sa - Carpenè Malvolti (96 punti)

Prosecco Biasiotto Millesimato Extra Dry 2019 - Biasiotto Vini e Spumanti (96 punti)

Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg Extra Dry Millesimato 2019 - Bacio della Luna Spumanti (96 punti)

