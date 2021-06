“5StarWines - The Book 2022”, il libro guida di Vinitaly: Siddura cantina dell’anno

Una delle griffe di Sardegna, Siddura, guidata da Massimo Ruggero, come Cantina dell’Anno - Gran Vinitaly 2021, e l’Abruzzo Dop Pecorino 2020 di Cantina Tollo, con 96 punti, come miglior vino Italiano - Banco Bpm 2021: ecco i premi più importanti di “5StarWines - The Book 2022”, il libro-guida firmato da Vinitaly, che ha selezionato i migliori vini del Belpaese, con le degustazioni firmate da una giuria internazionale guidata da Master of Wine come Gabriele Gorelli e Pedro Ballesteros Torres, e ancora da firme della critica come Daniele Cernilli, Robert Joseph, Monty Waldin e Bernard Burtschy.

Tra gli altri premi di categoria, il miglior vino rosso arriva dalle Langhe, ed è il Barolo Sarmassa 2016 della storica Marchesi di Barolo, il miglior bianco nasce il Friuli, ovvero il Collio Bianco “Fantazija” 2019 di Agricola Polje, mentre parla abruzzese il miglior vino rosato, il Cerasuolo d’Abruzzo “Orsetto Oro” di Casal Thaulero. Ancora, il miglior vino frizzante è il Lambrusco di Sorbara Frizzante Secco 2020 di Cantina di S.Croce, il miglior spumante il Trentodoc Brut Millesimato “Sarò Franca” 2015 di Guido F. Fendi, ed il miglior vino dolce è il Trentino Vino Santo 2004 di Cantina di Toblino.

Tre le curiosità, due trofei legati a Dante, nei settecento anni dalla morte, tra due città che il Sommo Poeta ha segnato nella sua opera, ovvero il miglior vino di Verona, che è l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva “Campedel” 2015 di Agricola Gamba, ed il miglior vino di Ravenna che è il Romagna Sangiovese Superiore Romandiola “Novilunio” 2019 di Terre Cevico.

Focus - Il ritratto di Siddùra (nota aziendale)

E’ Siddùra la cantina italiana 2021: l’azienda di Luogosanto è stata selezionata da Vinitaly e dalla prestigiosa guida “5Star Wines - The Book” per rappresentare l’eccellenza dell’enologia tricolore nel mondo. Il premio speciale, attribuito dalla guida Vinitaly 2021, è stato assegnato da una giuria internazionale, composta da professionisti del settore altamente qualificati, che, per tre giorni , hanno degustato e recensito i vini provenienti da tutta Italia.

Siddùra ha conquistato i palati dei giurati: ben cinque vini della cantina di Gallura (220 ettari, di cui 40 vitati) sono stati considerati tra i migliori d’Italia e recensiti con punteggi rilevanti. Al Cannonau Riserva Fòla e al passito Nùali, sono stati assegnati 93/100 punti, il Cagnulari Bàcco e il Cannonau Doc Érema sono stati premiati con 92/100 punti e Spèra, il Vermentino di Gallura Docg, con 91/100 punti. Si tratta di un successo senza precedenti per la Sardegna: è la prima volta che, nella storia della guida di Veronafiere, il riconoscimento di cantina dell’anno viene attribuito ad un’azienda sarda.

“La vittoria - commenta Massimo Ruggero, ad Siddùra - dà il diritto a Siddùra, ed alla Sardegna, di rappresentare il made in Italy nel mondo enologico. La guida Vinitaly 2021 ancora una volta seleziona, tra i migliori vini d’Italia, quelli provenienti dalla Sardegna, espressione autentica dei terroir unici di quest’Isola”.

Questo premio speciale premia anche i vitigni autoctoni della Sardegna: “i punteggi ottenuti dai vini di Siddùra dimostrano come la Gallura - dichiara Ruggero - non è solo terra di grandi bianchi, ma anche di vini rossi importanti e di grande qualità. Oggi mi sento come un direttore d’orchestra che ha suonato la sua migliore sinfonia raggiungendo un’armonia perfetta tra tutti gli strumenti: il merito del risultato ottenuto è di tutto il team che - continuando nella metafora - ha eseguito ogni nota alla perfezione”.

Copyright © 2000/2021