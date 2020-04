8 misure urgenti per la sopravvivenza dei locali: i ristoranti d’Italia scrivono al Governo

Cancellazione delle imposte nazionali e locali pertinenti (come Tari, Imu. affissione, occupazione suolo pubblico, e così via), credito per utenze relative alle attività commerciali e rateizzazione dei pagamenti degli acconti Ires, Irap previste a giugno e senza interessi; proroga della cassa integrazione straordinaria per il personale in forza al 23 febbraio 2020 fino alla fine dell’anno; sospensione di leasing, mutui e noleggio operativi fino a fine 2020, con il recupero delle mensilità congelate in coda al periodo previsto dalla relativa misura posta in essere; armonizzazione da parte dello Stato delle regole per l’accesso al credito; credito d’imposta al 60% riconosciuto al proprietario fino al 31 dicembre 2020 con il 40% dell’importo a carico del locatario e misura semplificata (come la cedolare secca); detassazione (straordinaria) sulle risorse umane in organico, detassazione degli oneri contributivi e assistenziali e dei benefit sino al 30 giugno 2021; possibilità estesa a tutto il comparto ristorazione di effettuare l’asporto; misure di sostegno a fondo perduto, ristori e indennizzi, per il periodo di chiusura obbligatorio imposto per legge dall’emergenza covid-19 (pari al 10% del fatturato in relazione allo stesso periodo di riferimento): sono le 8 misure chieste con forza alla politica dal mondo della ristorazione italiana, in ginocchio per la crisi imposta dal Coronavirus, che a ristoranti, bar e locali è già costata 12 miliardi di euro, con un conto che potrebbe arrivare a 28 miliardi di perdite a fine anno, a secondo la Fipe.

A rimettere nero su bianco le misure necessarie per sopravvivere prima, e ripartire poi, è la “Rete della Ristorazione Italiana”, realtà nata ad inizio aprile per riunire le voci del settore, e che oggi, riunendo più di 26 associazioni dell’imprenditoria enogastronomica (da Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto a Federazione Italiana Cuochi, dalla Associazione Professionale Cuochi Italiani ai Jeunes Restaurateurs Italia, da Le Soste di Ulisse all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, dall’Associazione Italiana Gelatieri all’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, per citarne alcune), mette insieme oltre 34.000 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatieri, responsabili di sala. Uniti nel chiedere al Governo l’adozione immediata delle seguenti misure proposte, ritenute essenziali per la sopravvivenza di moltissimi rappresentanti che operano nel settore. Che è fondamentale per il made in Italy, per il turismo, per il vino italiano di qualità, per l’alto artigianato enogastornomico e non solo. Ovvero, per la sopravvivenza dei tanti territori rurali e dei piccoli borghi di cui è fatta l’Italia.

Focus - Le associazioni firmatarie delle proposte delle Rete della Ristorazione

Adg - Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

Aig - Associazione Italiana Gelatieri

Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani

Apar - Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini

Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani

Apga - Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani

Apn - Associazione Pizzaiuoli Napoletani

Apt - Associazione Pizza Tramonti

Associazione Ristoranti Follonica

Chic - Charming Italian Chef

Cibo di Mezzo

Compagnia Gelatieri

Conpait - Confederazione Pasticceri Italiani

Conpait Gelato

Consorzio Parma Quality Restaurants

Eppci - Eccellenza Professionale Pasticceria Cioccolateria Italiana

Fic - Federazione Italiana Cuochi

Gelatieri per il Gelato

Imprendisud Gruppo Ristorazione

Jre - Jeunes Restaurateurs Italia

Le Soste di Ulisse

Ri.Un. - Ristoratori Uniti

Ristoranti del Buongusto

Ristoratori del Sannio e Alto Casertano

Ristoratori Emilia Romagna

Unione Ristoranti del Buon Ricordo

Copyright © 2000/2020