A Fico Eataly World il Prosciutto San Daniele e Mortadella Bologna accendono la sfida da Guinness

Appuntamento con il record. Fico Eataly World, il parco dedicato al cibo più grande del mondo, ideato da Oscar Farinetti, a Bologna, sarà il palcoscenico per due sfide gastronomiche che vedranno protagonisti due simboli del made in Italy gastronomico: il “Guinness del Prosciutto San Daniele” e il “Guinness della Mortadella”, i due eventi in collaborazione con i Consorzi di scena nel “parco tutto da gustare”, che mirano a infrangere i record del mondo attraverso la realizzazione di due sfilatini lunghi più di 100 metri. Domenica 14 novembre spetterà ai professionisti del Consorzio del Prosciutto di San Daniele segnare un nuovo record del mondo, producendo il panino più lungo mai visto, con 101 metri di pane farcito con il celebre prosciutto friulano. Durante la giornata i maestri fornai impasteranno e cuoceranno a vista il lunghissimo sfilatino croccante a Fico con lo staff del Chiosco San Daniele a preparare le fette di prosciutto. La domenica successiva, il 21 novembre, la caccia a un nuovo record proseguirà con la schiacciata alla mortadella più lunga del mondo: protagonisti, questa volta, i professionisti del Consorzio Mortadella Bologna e il classico salume bolognese. Per festeggiare i record i visitatori entrambe le domeniche, alle ore 17, potranno degustare il panino e la schiacciata da primato.

In entrambe queste “imprese” gourmet sarà impegnato un team di eccellenza che comprende anche il Forno di Calzolari, il panificio artigianale di montagna che produce il pane a Fico. L’appuntamento sarà anche l’occasione per conoscere meglio - oltre a questi due prodotti di eccellenza - Fico, che ha riaperto, dopo mesi di chiusura causati dal lockdown e dalle restrizioni del 2020, puntando sull'“experience park”, coniugando passione per il cibo e divertimento con 30 nuove attrazioni, 7 aree a tema, 26 tra ristoranti e street food, 13 “Fabbriche” con show multimediali, una fattoria degli animali, padiglioni ad hoc dove scoprire gli elementi primordiali legati al rapporto fra l’uomo e il cibo.

