A Fieragricola si svela l’agricoltura italiana del futuro, con il vigneto sotto i riflettori

Meccanica agricola; zootecnia; colture specializzate come vigneto, frutteto, olivo; energie rinnovabili; chimica verde; servizi; multifunzionalità delle imprese agricole; tecnologie hi-tech per la crescita dell’agricoltura sostenibile: ecco i tanti temi ed aree che animeranno Fieragricola, la più antica ed importante fiera dedicata all’agricoltura in Italia, all’edizione n. 116, di scena, a Veronafiere, dal 31 gennaio al 3 febbraio.

“Dal 1898 Fieragricola significa innovazione, progresso, spinta alla ricerca per migliorare la produttività in campo, garantire sicurezza alimentare, assicurare redditività e sviluppo alle filiere agricole e dopo 125 anni lo spirito della manifestazione è rimasto il medesimo - ha dichiarato, nella presentazione a Roma, il presidente Veronafiere, Federico Bricolo - ma oggi siamo alle prese con nuove sfide, dai cambiamenti climatici al ricambio generazionale: fra il 2010 e il 2020 in Europa siamo passati da 12 milioni a 9 milioni di aziende agricole. Inoltre, il bisogno di cibo sano e sicuro resta un obiettivo da conseguire su scala mondiale e il ruolo dell’Unione europea, attraverso politiche mirate di crescita, deve essere rafforzato. Anche attraverso il ruolo delle fiere, luoghi di proposta, dibattito, offerta espositiva e di scambio innanzitutto culturale e formativo, prima ancora che commerciale”.

820 gli espositori provenienti dall’Italia e da 20 Paesi esteri (Austria, Repubblica Ceca, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Libano, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria), delegazioni e buyer internazionali provenienti da 28 Paesi accreditati (Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Cile, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Egitto, Etiopia, Georgia, Ghana, Guatemala, Kazakhstan, Kenya, Macedonia del Nord, Mozambico, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Senegal, Serbia, Slovacchia, Spagna, Tunisia, Turchia, Ungheria e Uzbekistan.

Un ruolo importante, a Fieragricola, lo avranno anche le istituzioni, a partire dal Ministero dell’Agricoltura, a testimonianza della vicinanza del Governo al settore alla fiera: “il Governo ha messo l’agricoltura al centro dell’agenda politica con l’obiettivo di migliorare il dialogo all’interno delle filiere, creare maggiore valore aggiunto e distribuirlo con maggiore equità - ha dichiarato il Sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio Giacomo La Pietra - e abbiamo innalzato a 6 miliardi di euro nel fondo del Pnrr le risorse per i contratti di filiera e pochi mesi fa abbiamo approvato con il passaggio in Parlamento della sperimentazione delle Tea in campo. Serve una visione e stiamo cercando di creare un piano strategico nazionale agricolo”.

Ovviamente, non mancheranno gli spazi dedicati alla viticoltura, come ha spiegato, a WineNews, Marino Berton, coordinatore scientifico Fieragricola: “abbiamo 150 eventi, ma il settore vitivinicolo ha un’attenzione importantissima. Molti convegni sono centrati sul cambiamento climatico, che è un tema straordinariamente importante anche per il settore del vino. C’è il tema della genetica, per avere piante più resistenti alle alte temperature, ma si parlerà anche come difendere il vigneto dalle avversità, come la peronospora, si parlerà di biosoluzioni, di tecniche, e di prodotti a base naturale, anche alternativi ai fitofarmici, e poi di tecniche di raccolta e meccanizzazione del vigneto, insomma tante cose per dare risposte qualificate anche per il vigneto per chi verrà a Fieragricola, con uno uno spaccato sulle tecnologie più avanzate che aiutano in vigna, con tante novità importanti”.

Il calendario di Fieragricola, con il vigneto sotto i riflettori ? Tra i convegni, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10 (Area Forum Vigneto, Padiglione 4), un focus sulla “Potatura per le forme di allevamento più diffuse”, con L’Informatore Agrario (che firma gran parte del palinsesto dedicato alla vigna, ndr), che sarà seguito, alle ore 11:30, da “Biodiversità vegetale in vigneto, l’importanza nella gestione fitosanitaria”; Giovedì 1 febbraio, alle ore 15:30, ancora nell’Area Forum Vigneto del Padiglione 4, si parlerà di “Come progettare un vigneto completamente meccanizzato”; Venerdì 2 febbraio, ancora alle 11:30 (Area Forum Vigneto, Padiglione 4, L’Informatore Agrario affronterà una questione che ha impensierito notevolmente i viticoltori italiani negli ultimi due anni: “La difesa dalla peronospora”; Sabato 2 febbraio, alle 13, invece, occhi puntati sulle “Tecnologie a supporto dell’irrigazione in vigneto”, elemento indispensabile per le colture arboree, con i viticoltori sempre più orientati ad utilizzare le tecnologie di irrigazione a goccia per favorire il risparmio idrico e difendere le piante dagli stress. E, inoltre, in tutte le giornate di Fieragricola, di scena momenti di dimostrazione e di approfondimento sulla potatura della vite, in collaborazione con i “Vine Master Pruners”, Simonit & Sirch.

