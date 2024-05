Dalla “Food Valley” alla “Motor Valley”, nasce la Ducati firmata da Massimo Bottura

Dalla “Food Valley” alla “Motor Valley”, Massimo Bottura, chef tre stelle Michelin dell’Osteria Francescana di Modena, testimonial per eccellenza dei simboli della sua terra, l’Emilia Romagna, nel mondo e non solo enogastronomici, ma anche grande appassionato di motori - a partire dall’unione con Ferrari, con il ristorante Cavallino a Maranello - ha creato per se stesso una moto completamente personalizzata: la Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Desert, realizzata grazie ad una particolare iniziativa che l’azienda di Borgo Panigale aveva lanciato nel 2022 e che permette ai ducatisti di dare vita al proprio veicolo interagendo direttamente con i designer della casa di produzione e con libera scelta su materiali pregiati, finiture esclusive e colori speciali. Così Massimo Bottura, con la stessa creatività con la quale realizza e inventa i piatti del suo menù, ha creato un esemplare unico. Il colpo d’occhio va sulla verniciatura che è stata scelta: l’effetto sabbia, che conferisce al mezzo un aspetto inconfondibile come se la moto fosse appena rientrata da una tappa del Rally Dakar. Particolare è anche la sella in Alcantara con annessa firma dello chef insieme alle tre stelle Michelin dell’Osteria Francescana e la nuova stella verde, che premia i ristoranti particolarmente impegnati in una cucina sostenibile. Altri dettagli sono le finiture esclusive di pinze freno, carter motore, molla ammortizzatore e scarico Akrapovic. Notevoli anche le prestazioni: la moto scatta da 0 a 100 km/h in 3 secondi e può raggiungere i 250 chilometri orari.

