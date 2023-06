A Massimo Zanichelli ed Attilio Scienza il “Premio Biblioteca Bruno Lunelli” 2024

Sono due - ex aequo - i titoli vincitori del “Premio Biblioteca Bruno Lunelli - Un Libro Di Vino” 2024, dedicato esclusivamente alla letteratura enoica e firmato dalla Biblioteca Bruno Lunelli, fondata da Franco e Marcello Lunelli nella rinascimentale Villa Margon sulle colline vitate che sovrastano Ravina, a Trento, per ricordare Bruno, padre e nonno, l’iniziatore della fortuna delle Cantine Ferrari: “La Montagna” (Bietti editore) di Massimo Zanichelli e “Raccontare il Trentino del vino” di Attilio Scienza, Rosa Roncador e Nereo Pederzolli.

“Metti assieme un acclamato scienziato della vite come Attilio Scienza, un amante della bella scrittura e del buon vino qual è Nereo Pederzolli e una passionale archeologa che risponde al nome di Rosa Roncador ed ecco “Raccontare il Trentino del vino”, un libro che si legge come un romanzo e che è tra i migliori titoli scritti sul vino di una terra, il Trentino, straordinario esempio di biodiversità”, si legge nelle motivazioni della giuria dell’unico premio italiano riservato a titoli che abbiano come protagonista il vino, presieduta da Marcello Lunelli, di cui fanno parte Carla Bernini, Oscar Farinetti, Eliana Liotta, Chiara Maci, Matteo Marzotto, Alessandro Saviola, Andrea Segrè, Fabio Tamburini.

“La Montagna è un gran bel libro che prende per mano il lettore e lo accompagna prima tra i vigneti, i tanti vigneti, che pitturano l’Italia dai cinquecento metri in su, poi nelle cantine e infine nelle degustazioni. Montagna non è che il primo titolo di un’impresa titanica che Massimo Zanichelli s’è imposto di compiere, se il seguito si rivelerà alla stessa altezza, si avrà uno straordinario affresco dell’Italia del vino”, aggiunge la giuria sul libro di Massimo Zanichelli.

