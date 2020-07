A Neive un brindisi a Montalcino, nel segno del vino e dell’arte di Sandro Chia

Un gemellaggio tra due città medievali da celebrare sotto l’insegna dell’arte e del vino: Montalcino e Neive, simboli dell’eccellenza del made in Italy, immerse in territori che sono patrimonio Unesco, la Val d’Orcia e i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, terre di grande vino e di gioielli architettonici, il 18 luglio, a Neive, brinderanno con il Brunello di Montalcino (Castello Banfi, Franco Pacenti, La Gerla, Ridolfi) ed il Barbaresco alla mostra di Sandro Chia, artista di fama internazionale e fondatore a Montalcino del Castello Romitorio, che espone 20 dipinti che raccontano “La Malora” del grande scrittore Beppe Fenoglio. Un modo per avvicinare ancora di più le colline toscane con quelle piemontesi e ... brindare alla bellezza.

Copyright © 2000/2020