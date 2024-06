A pranzo mensa per i bisognosi, a cena locale per tutti: a Firenze il primo ristorante della Caritas

Un nuovo indirizzo, molto speciale, apre i battenti a Firenze: il Centro Le Torri di Villa Vogel, gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze - che all’ora di pranzo è già una delle mense cittadine per i bisognosi - si trasforma la sera (dal giovedì alla domenica, dalle ore 19.30) in un ristorante aperto a tutti. Pizze, burger, primi piatti e street food, preparati dallo chef Gabriele Andreoni insieme allo storico chef della Fondazione Carlo Mazzola, che saranno affiancati, in sala e in cucina, da volontari e persone che beneficiano dei servizi delle strutture della Fondazione: minori dei centri di accoglienza, studenti delle scuole alberghiere (che già con i loro insegnanti collaborano con le mense cittadine), pensionati, ragazze che stanno seguendo il servizio civile e l’anno di volontariato sociale alla Caritas, giovani con disabilità. In più, l’idea è di affidare la preparazione di pane e schiacciate, una volta ottenuto il via libera dell’autorità giudiziaria, ad un ex fornaio beneficiario delle misure alternative alla detenzione, accolto alla casa Il Samaritano della Fondazione.

“É un sogno che si avvera, sulle orme di Danilo Cubattoli e Ghita Vogel che ci hanno donato la struttura - commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze - siamo felici che la prima serata sia stata un successo: è stata un'emozione sia per i commensali sia per le persone in cucina e in sala”.

