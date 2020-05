Acquisti oggi, consumi domani: al via i bond della Strada del Sagrantino

Si acquista oggi una cena, un soggiorno o una visita con degustazione, e lo si consuma domani, quando sarà possibile, ottenendo così particolari sconti sui prodotti del territorio. È l’offerta proposta da cantine, aziende agricole, frantoi, strutture ricettive e ristoranti associati alla Strada del Sagrantino, ideata per sostenere in questo difficile momento le imprese dei territori di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Una sorta di “en primeur” sullo stile dei futures del vino, metodo per acquistare il vino in anticipo quando è ancora in botte.



All’iniziativa, dal nome “Sagrantino Experience - Holidaybond”, aderiscono importanti cantine del Belpaese, da Arnaldo Caprai a Lungarotti, da Tenute Lunelli-Tenuta Castelbuono a Tenuta Alzatura (Famiglia Cecchi) e tante altre cantine del territorio, ma anche l’aziende agricole, come Agricoltura Naturale Giorgetti, o il frantoio Moretti Omero, il villaggio albergo Le Stelline, gli agriturismi Fonte Sala e La Casella e i ristoranti Oleum e Re Tartù.



Da oggi al 31 agosto, contattando via mail le aziende di questo progetto, si potrà acquistare online un’apposita gift card che consentirà di usufruire del servizio prescelto (pranzo, cena, visita con degustazione o pernottamento) entro un anno dall’acquisto della carta stessa. Appena le norme lo consentiranno, gli acquirenti della gift card o coloro a cui è stata regalata potranno consumare il servizio nella struttura prescelta. Nello stesso momento, turisti e clienti otterranno anche uno sconto del 20% sull’eventuale acquisto di ulteriori prodotti e servizi offerti dall’azienda stessa. Nel caso in cui, per condizioni dovute al prolungamento delle restrizioni Covid-19, non sia possibile utilizzare la gift card entro un anno dall’acquisto, il cliente verrà rimborsato, salvo accordi differenti tra cliente e azienda.

Copyright © 2000/2020