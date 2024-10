Agevolazioni alla ristorazione, 7 milioni di euro (per 10 di investimento) concessi a 313 imprese

7 milioni di euro di contributi concessi a 313 imprese, a fronte di investimenti generati di oltre 10 milioni di euro: è stato pubblicato sul Ministero dell’Agricoltura il terzo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda a valere sul Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano - Misura “Macchinari e beni strumentali” attraverso la piattaforma gestita da Invitalia. E, nelle prossime settimane, spiega una nota del Ministero, verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di ulteriori imprese beneficiarie fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a 56 milioni di euro.

“Ad oggi sono state concesse agevolazioni ad un totale di 1.378 imprese per oltre 29 milioni di euro di contributi a fronte di investimenti generati di oltre 45 milioni di euro per l’acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali durevoli. Attraverso questa misura rafforziamo la competitività del Sistema Italia e continuiamo a sostenere concretamente le imprese italiane che operano in questi settori simbolo del made in Italy e che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto produttivo e un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

