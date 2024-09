Agevolazioni alle aziende: previste 400 assunzioni nei settori ristorazione, pasticceria e gelateria

Previste 300 assunzioni di giovani sotto i 30 anni nel settore della ristorazione e altre 100 per i comparti di pasticceria e gelateria, per un totale di 400 posti di lavoro che il Governo, tramite un decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese, ha previsto per tutte quelle aziende che hanno fatto domanda di partecipazione al “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano - Misura giovani diplomati”.

Ad oggi sono state concesse agevolazioni a 245 imprese per 6,8 milioni di euro a fronte di investimenti generati di circa 13 milioni di euro per l’assunzione con contratti di apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. “Con questa misura formiamo i giovani e garantiamo alle imprese personale specializzato - ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - il Governo Meloni dimostra ancora una volta la volontà di supportare attivamente i settori cruciali dell’agroalimentare italiano, investire nelle future generazioni e assicurare a chi vuole lavorare nel mondo della gastronomia una crescita professionale necessaria per mantenere la competitività e la qualità del made in Italy”. Ma c’è di più. Dal cumulo del fondo risultano ancora disponibili 9 milioni di euro, perciò lo sportello per la presentazione delle domande di contributo sarà aperto nuovamente per tutto il mese di ottobre. Nelle prossime settimane inoltre verrà pubblicato un secondo decreto di concessione a favore di ulteriori imprese beneficiarie per circa 3 milioni di euro.

