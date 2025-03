“Agricoltura È”: l’Italia manda in scena il made in Italy agroalimentare, nel Villaggio di Roma

Agricoltura è, soprattutto in Italia, cibo, crescita, ambiente, energia, qualità, solidarietà, storia, ricerca e futuro. E tutti questi aspetti ci saranno nel Villaggio “Agricoltura È”, che il 24, 25 e 26 marzo, inaugurato dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (lunedì 24 alle ore 12, mentre alla Premier Giorgia Meloni sarà affidata la chiusura, mercoledì 26 marzo), terrà banco a Roma, in Piazza della Repubblica, con l’organizzazione del Ministero dell’Agricoltura, in collaborazione con le associazioni agricole e l’imprenditoria privata. La data non è casuale, perché il Ministero ha voluto celebrare la ricorrenza della firma dei Trattati di Roma che il 25 marzo 1957 diedero vita alla Comunità economica europea-Cee e alla Comunità Europea dell’Energia Atomica-Euratom. “Il 25 marzo è una data importante perché l’Europa diventa soggetto politico da soggetto geografico”, ha ricordato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida presentando il Villaggio “Agricoltura È”, oggi, nel suo dicastero a Roma.

“Roma fu scelta - ha continuato il Ministro - perché capitale della cultura classica e del cristianesimo, luogo dove i Paesi fondatori della Cee vedevano la possibilità di certificare qualcosa di importante. E nei Trattati l’agricoltura è peraltro un tema importante. L’agricoltura è il cuore dell’identità europea, un patrimonio di tradizioni e innovazione che guarda al futuro”. Il Villaggio, come detto, sarà inaugurato il 24 marzo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; a seguire, il programma di convegni prevede il dialogo tra il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto e il Ministro Lollobrigida su “Italia ed Europa per la centralità del sistema agricolo”. In Europa, con la nuova legislatura, “si respira un’aria nuova nei confronti dell’Agricoltura - ha sottolineato Lollobrigida - da parte nostra, anche con questa iniziativa, continua il percorso in cui siamo impegnati a rendere sempre più centrale il ruolo dell’agricoltura”.

E al Villaggio è previsto anche l’arrivo, il 25 marzo, del Commissario Europeo all’Agricoltura Christophe Hansen che, all’Hotel St Regis, adiacente al Villaggio, si soffermerà sullo stato dell’arte e le sfide dell’agricoltura europea in una conferenza, dove interverranno anche rappresentanti del sistema imprenditoriale agricolo. Nel confronto, verosimilmente, terrà banco anche il tema dazi e le preoccupazioni che, soprattutto sul vino tricolore, arrivano dalle minacce doganali di Trump.

“Ci auguriamo ci sia una ridefinizione degli annunci che giungono dal Presidente Trump - ha commentato il Ministro Lollobrigida - comunque, non c’è nessuna tariffa che possa far danni come la criminalizzazione di alcuni prodotti, tra cui il vino”, ha ribadito ancora una volta, come fatto più volte in queste ultime settimane, Lollobrigida. Al Villaggio (qui il programma ad oggi) sarà presente anche una buona rappresentanza del Governo e delle istituzioni parlamentari, tra cui il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, che parteciperà il giorno inaugurale, alla cerimonia di illuminazione del Villaggio, mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa sarà ospite alla stessa cerimonia il giorno dopo. Il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini interverranno il 25 marzo al convegno “Agricoltura è ricerca e innovazione”. Sarà la Premier Giorgia Meloni a concludere la tre giorni dell’evento, intervenendo alla cerimonia di chiusura.

“Il Villaggio è aperto a tutti - ha sottolineato in conferenza stampa il Capo di Gabinetto del Ministero, Raffaele Borriello - Piazza della Repubblica verrà trasformata in un grande spazio esperienziale dove si scoprirà da vicino il mondo dell’agricoltura. Un luogo di incontri tra istituzioni, imprese, cittadini e studenti: verranno, infatti, ben 3.000 alunni di istituti agrari e alberghieri di tutta Italia, con aree tematiche dedicate all’energia, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente, alla promozione del made in Italy, a ricerca e innovazione, ed al sociale”. Il Villaggio coinvolgerà il pubblico anche con laboratori interattivi, degustazioni e dimostrazioni pratiche. Un evento, sulla scia di quanto già avvenuto al G8 Agricoltura organizzato in Sicilia ad Ortigia, che vede il coinvolgimento del Sistema Italia perché, come spiegato dal Ministro Lollobrigida, “ogni qualvolta organizziamo un evento cerchiamo di non guardarlo esclusivamente dalla prospettiva del Ministero, ma cercando di coinvolgere anche il resto del sistema, piuttosto che il mondo dei privati. Tutti contribuiscono a rendere più solido questo sistema”. E così, dunque, su un’area di oltre 3.000 metri quadrati, il villaggio sarà un punto d’incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini. Le aree tematiche affronteranno temi chiave come energia, sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità della vita e promozione del made in Italy. “L’agricoltura è il pilastro della nostra Nazione. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, abbiamo allestito un Villaggio nel cuore della Capitale per scoprire da vicino il mondo l’agricoltura - ha ribadito Lollobrigida - e ricordare lo spirito originario su cui si fonda un’Europa che deve tornare ad avere un ruolo fondamentale per difendere il reddito dei nostri agricoltori e delle nostre produzioni. L’Italia è un punto di riferimento per la qualità da offrire al resto del mondo. Siamo tra gli Stati fondatori dell’Europa e avremo in questa tre giorni le istituzioni italiane ed europee, per ricordare quanto sia importante l’agricoltura, non solo nella produzione di cibo, ma anche nella difesa dell’ambiente, nella sicurezza e nella solidarietà. L’agricoltura è questo e tanto altro e l’Italia è pronta a mostrarlo al mondo”.

A due passi dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in particolare, saranno allestiti due boschi, spazi per il controllo agroalimentare a cura del Cufaa - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, un’area per il battesimo della sella dedicata alle scuole e spazi riservati alle forze dell’ordine e al Ministero dell’Agricoltura. Un piccolo villaggio celebrerà la chiusura del tour mondiale della Amerigo Vespucci, mentre al Planetario si terranno degustazioni di prodotti Dop e Igp. Numerose regioni italiane parteciperanno all’evento, portando le proprie eccellenze e tradizioni per raccontare il valore dell’agricoltura italiana. Tante le associazioni di categoria e i consorzi presenti. Spazio anche al mondo dell’istruzione e della ricerca, con più università coinvolte ed oltre 4.000 studenti che animeranno il Villaggio. Presenti anche numerose cooperative sociali, tra cui la Comunità Incontro di Amelia.

