“Agrifood Future Award”: ecco le migliori tesi di laurea sull’innovazione sostenibile in agricoltura

Valorizzare il contributo delle nuove generazioni alla transizione verso un sistema agroalimentare più sostenibile, equo e innovativo, in risposta alle sfide globali come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la digitalizzazione. È l’obiettivo dell’Agrifood Future Award, un riconoscimento nazionale dedicato alle migliori tesi di laurea magistrale (anni accademici 2022-2024) che trattano temi legati all’innovazione sostenibile nei sistemi agroalimentari, identificando tre elaborati provenienti da un percorso agrario, tre derivanti da percorsi non agrari, e un premio speciale riservato ad Agricoltura ed Energie Rinnovabili, promosso da Unioncamere, Camera di Commercio di Salerno e Rural Hack, la prima realtà digitale italiana dedicata alla trasformazione agroecologica dei food system, un punto di riferimento nazionale e internazionale per chi lavora all’intersezione tra territorio, innovazione e sostenibilità, Image Line, Pmi innovativa che da oltre 35 anni crea servizi digitali innovativi per il settore agroalimentare nelle agritech, nella comunicazione e nell’implementazione di progetti finanziati, assegnato, nei giorni scorsi, a Salerno.

A valutare le candidature provenienti da 22 università italiane ed europee, una giuria di esperti con la direzione scientifica di Alex Giordano, professore dell’Università Federico II di Napoli e autore di “FoodSystem 5.0”. I lavori sono stati valutati per “Chiarezza espositiva”, “Metodo Scientifico”, “Innovazione Tecnologica e/o di processo”, “Impatto e ricaduta sui food system” e “Valorizzazione della Cooperazione”.

Tra gli elaborati agrari, Enrico Giovanella (Università di Modena e Reggio Emilia) ha guadagnato il primo posto con un lavoro che si concentra sull’utilizzo di immagini iperspettrali per identificare danni invisibili da cimice asiatica alle pere. Medaglia d’argento per Michele Gullino (Università di Bologna), che ha lavorato sulla accessibilità delle tecnologie, dimostrando che si può fare agricoltura di precisione anche con strumenti low-cost e Intelligenza Artificiale open source. Beatrice Danesi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza), al terzo posto, ha mostrato il valore della differenziazione, usando la vendemmia selettiva per rispettare la biodiversità interna dei vigneti e migliorare la qualità del vino.

Per quanto riguarda le tesi non agrarie, Leonardo Nitti (Politecnico di Milano) si è distinto per aver puntato sulla prevenzione, con algoritmi di machine learning che leggono precocemente i segnali di malattia della vite. Secondo premio ex-aequo per Federica Amato (Università di Padova) e Chiara Tezza (Università di Verona), che si sono concentrate rispettivamente sull’uso dell’Intelligenza Artificiale per la sicurezza alimentare e sullo sviluppo di strategie di lotta biologica con batteri autoctoni.

Infine, nella categoria “Agricoltura ed Energie Rinnovabili”, Lamiaa Chab (Università della Tuscia) ha dimostrato l’importanza di un approccio integrato per l’agricoltura, la silvicoltura e le energie rinnovabili in un quadro internazionale.

“Abbiamo selezionato i vincitori premiando tesi che offrono soluzioni concrete e replicabili. Si tratta di ricerche e soluzioni già pronte per essere adottate dalle imprese per rispondere alle sfide agronomiche, organizzative e gestionali del presente. L’obiettivo dell’iniziativa è infatti valorizzare progetti non solo ad alto impatto ambientale, economico e sociale, ma anche capaci di attivare cooperazione tra imprese, comunità, istituzioni e attori territoriali”, ha spiegato il professore Alex Giordano.

