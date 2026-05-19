Con la fine della scuola 1,6 milioni di genitori pronti ad iscrivere i figli ai campus estivi rurali

Con la fine della scuola che si avvicina scatta la vera e propria corsa delle famiglie italiane ai centri estivi, le cui offerte si moltiplicano di anno in anno. E, sempre più spesso, la scelta cade sulla campagna, dove 3.400 fattorie didattiche si preparano ad accogliere bambini e ragazzi con un’offerta educativa alternativa che unisce natura, apprendimento e divertimento. In particolare, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’, sono 1,6 milioni i genitori pronti a iscrivere i propri figli ai campus estivi rurali , una risposta concreta alle esigenze organizzative di giugno e luglio quando molti adulti sono ancora al lavoro, ma anche un’opportunità per offrire ai più piccoli esperienze autentiche lontane dai contesti urbani, diffondere la conoscenza dei territori e dei loro prodotti, e promuovere l’educazione alimentare .

Nelle campagne italiane - grazie anche alla Legge di Orientamento che da quando fu approvata, 25 anni fa, cambiò l’agricoltura italiana, allargando i confini dell’attività agricola alla multifunzionalità - si moltiplicano le proposte che spaziano dall’educazione ambientale ai laboratori manuali sulla trasformazione dei prodotti, dalla pasta al formaggio fino al miele, affiancate da percorsi sull’orto e sulla stagionalità per insegnare il valore del cibo genuino e del ciclo naturale delle coltivazioni, mentre grande attenzione è riservata al rapporto diretto con gli animali della fattoria, con attività di accudimento, trekking con caprette, escursioni a cavallo e momenti legati alla vita in stalla; non mancano iniziative inclusive rivolte anche a persone con disabilità e attività outdoor come giochi, spettacoli, picnic e laboratori creativi, fino ad arrivare agli agricampeggi, ai boschi didattici e alle esperienze notturne, elementi che rendono i campus in campagna sempre più attrattivi per famiglie in cerca di soluzioni che coniughino necessità pratiche e crescita educativa in un contesto sostenibile e immerso nella natura.

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