Agroalimentare, startup italiane innovative cercasi: il bando “FoodSeed 2024”

Dalle biotecnologie all’utilizzo di ingredienti innovativi, dalle deep tech applicate alle coltivazioni a modelli di distribuzione più sostenibili: è partita la ricerca di startup italiane con soluzioni all’avanguardia in grado di rinnovare l’industria agroalimentare nazionale, già simbolo di eccellenza in tutto il mondo.“FoodSeed 2024” è il programma di accelerazione in ambito foodtech (edizione n. 2) della rete nazionale Cdp (Fondo Nazionale Innovazione), che vanta il sostegno di numerosi promotori e co-investitori, tra cui Fondazione Cariverona e Unicredit. Da oggi al 29 marzo 2024 sarà possibile presentare la propria candidatura: alla fine del processo di selezione saranno 10 le startup che avranno la possibilità di lavorare con un team con più di venti anni di esperienza internazionale e un network di partner che le affiancheranno per garantire lo sviluppo e il consolidamento tecnologico, offrendo la possibilità di collaborare con le aziende nazionali e internazionali più all’avanguardia del settore. Del resto, come conferma il primo Report sullo stato del Foodtech in Italia rilasciato da Eatable Adventures - e promosso dal Verona Agrifood Innovation Hub - solo nel 2023 il settore ha attratto 167 milioni di euro (+9,8% rispetto al 2022) in innovazione e nuove tecnologie.

La nuova Call4Startup di FoodSeed contribuirà a consolidare e rafforzare il dialogo tra realtà emergenti e imprese in un’ottica di sostenibilità, tecnologia ed etica per lo sviluppo della filiera. L’ecosistema venutosi a creare tra industria, startup e investitori, infatti, sta contribuendo sempre più allo sviluppo di nuove sinergie. Rimanere competitivi è fondamentale, e mantenere un approccio aperto consente alle aziende tradizionali di accedere a competenze e tecnologie all’avanguardia, necessarie per lo sviluppo e il progresso del settore.

Foodseed inaugurerà a marzo un roadshow di varie tappe in giro per l’Italia per incontrare le giovani realtà italiane con l’obiettivo di presentare il programma e i suoi mentor. In particolare, il programma partirà da Verona per poi proseguire nelle maggiori città, tra cui Milano, Roma e Bari.

“La prima edizione FoodSeed si è conclusa con un notevole successo - afferma Alberto Barbari, Regional VP Italy Eatable Adventures -abbiamo selezionato e accelerato sette promettenti realtà del made in Italy - Agreen Biosolutions, AgreeNet, Foreverland, Hypesound, Regrowth, Soonapse e Trusty - che hanno messo sul tavolo risposte concrete alle sfide del settore, tanto da aver attratto fin da subito un forte interesse da parte di realtà di spicco”. Proprio Eatable Adventure, tra i principali acceleratori in materia di food-tech, identifica e sostiene le startup alimentari più innovative del mondo alimentare, aiutandole a crescere sul mercato globale. Ad oggi ha sviluppato più di 40 programmi annuali, una comunità di oltre 25.000 fondatori e imprenditori e un deal flow di 3.000 progetti nel 2022.

