Al “guru” della comunicazione Gavino Sanna il Premio alla Carriera 2025 by Vinitaly Design Award

Va a Gavino Sanna, figura di riferimento e “guru” della comunicazione pubblicitaria e del design italiano, il Premio alla Carriera 2025 by Vinitaly Design Award, il concorso Veronafiere, edizione n. 29, dedicato al packaging di vini, distillati, birre e olio evo, con la direzione artistica del pluripremiato designer Mario Di Paolo. Quasi 400 le candidature ricevute, tra le quali la giuria (di cui quest’anno fa parte anche WineNews, con il direttore Alessandro Regoli) ha individuato gli otto finalisti per ciascuna categoria: i vincitori saranno poi rivelati e premiati sabato 5 aprile nella cerimonia di gala a Verona (Teatro Ristori). Dopo aver affinato il suo talento negli Stati Uniti, lavorando con Andy Warhol e firmando alcune tra le più celebri campagne pubblicitarie per brand come Barilla, Mulino Bianco, Fiat e Giovanni Rana, Sanna è tornato in Italia, lasciando un’impronta indelebile nel settore. Con la stessa passione e visione che hanno caratterizzato tutta la sua carriera, dal 2004 si dedica al mondo del vino con Cantina Mesa, oggi parte di Herita Marzotto Wine Estates. Quest’anno la giuria di Vinitaly Design Award è composta da 30 membri e quattro nuove categorie: Concept, Timeless Wines, Illustrated Wines e Restyling Wines. Saranno quattro i trofei per ogni categoria: Black, Gold, Silver e Bronze. Verranno, inoltre, attribuiti 11 premi speciali: “Best in Show”, “Agency of the Year”, “Best use of Paper by Fedrigoni”, “Best use of Embellishments by Luxoro”, “Best use of Closures by Guala Closures”, “Best use of Glass by Vetreria Etrusca”, “Best Innovation”, “Best Coordinated Image”, “Best Gdo Label”, “Best Illustration” e “Best Use Of Color”.

Copyright © 2000/2025