Al “World Meeting on Human Fraternity” promosso dalla Basilica di San Pietro si parla anche di cibo

In quello che si propone come uno “spazio plurale radicato nella fratellanza”, sullo sfondo del monumento-simbolo della cristianità, si parlerà anche di agroalimentare: è il “World Meeting on Human Fraternity” n. 3, evento promosso dalla Basilica di San Pietro, dalla Fondazione Fratelli Tutti e dall’associazione Be Human, domani ed il 13 settembre a Roma.

Tra i partecipanti ci sono, infatti, anche Coldiretti e Campagna Amica, domani, nella Green Room alla Fao, dove il segretario generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo interverrà nella “round table” sull’agricoltura per un momento di confronto e riflessione su come ripensare il futuro dell’agroalimentare alla luce dei principi delle encicliche Laudato si’ e Fratelli Tutti. Vi prenderanno parte, tra gli altri, Padre Francesco Occhetta, segretario generale Fondazione Fratelli Tutti; Qu Dongyu, dg Fao; il Cardinale Fabio Baggio, sotto-segretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; Stefano Gatti, dg per la Cooperazione allo Sviluppo Italia; Nosipho Nausca-Jean Jezile, presidente Comitato sulla sicurezza alimentare; Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace e sostenitrice dei diritti umani, assieme a Carmelo Troccoli, direttore Fondazione Campagna Amica, e Richard McCarthy, presidente World Farmers Markets Coalition, che prenderanno parte ai tavoli tematici. Il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, interverrà in collegamento per le conclusioni. L’incontro sarà preceduto, dall’udienza con il Santo Padre, seguita da un pranzo in Aula Nervi, preparato dai cuochi di Campagna Amica.

In Campidoglio, interverrà il delegato nazionale Coldiretti Giovani Enrico Parisi in un panel sui giovani. Il 13 settembre, sempre in Campidoglio, si riunirà l’Assembla dell’Umanità, un momento presieduto da Premi Nobel per la Pace e rappresentanti di istituzioni internazionali. Infine, in Piazza San Pietro, il concerto gratuito “Grace for the World” riunirà artisti di fama internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend e Karol G, accompagnati da uno spettacolo di 3.500 droni che illumineranno il cielo sopra la Città del Vaticano.

