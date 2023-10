Alessio Planeta, alla guida di Planeta, è il “Wine Maker of the Year” per “Wine Enthusiast”

Alessio Planeta, alla guida di Planeta, è il “Wine Maker of the Year”, l’enologo dell’anno, a livello mondiale, secondo i “Wine Star Awards” delle celeberrima rivista Usa, Wine Enthusiast. Un premio prestigioso, vinto negli anni da nomi come Alvaro Palacios o Peter Gago, per nominare solo due dei vincitori internazionali più importanti, ma anche dell’italiano Carlo Ferrini (ad oggi unico italiano, prima di Alessio Planeta), nel 2007. Un premio che è un riconoscimento alla persona, ma anche all’azienda e alla Sicilia del vino, come commenta a caldo, a WineNews, lo stesso Alessio Planeta: “è una bellissima sorpresa, perchè il confronto su scala globale è impressionate. Noi siamo alla periferia del mondo, ma abbiamo fatto un percorso lungo, senza fretta, senza colpi di testa, con valori di azienda familiare e siciliana, che ha messo al centro cose importanti, e siamo molto contenti. Per me è una soddisfazione, ho avuto la fortuna di avere maestri importanti, Diego Planeta (zio di Alessio e padre di Francesca Planeta, che guida l’azienda insieme ad Alessio e Santi Planeta, ndr), e di lavorare con un team che condivide lo spirito aziendale, e che consente di lavorare con concentrazione ma anche divertimento, e senza ansia da prestazione. E poi - aggiunge ancora Alessio Planeta - è bello vedere che la Sicilia ogni hanno fa un passo in avanti che viene riconosciuto anche con premi come questo (nel 2019, Tasca d’Almerita era stata eletta “Cantina Europea dell’Anno”, sempre da Wine Enthusiast, ndr), perchè abbiamo fatto un grande percorso tutti insieme, anche noi siamo stati molto attivi nella vita associativa della Sicilia, e anche per questo è un premio che celebra un grande lavoro di squadra”.

Un premio importante, per un’azienda, Planeta, che oggi è una delle più belle ed importanti d’Italia, e non solo di quella Sicilia che tocca in tutti i suoi territori più importanti, da Vittoria a Noto, dall’Etna a Menfi ed a Capo Milazzo, e diventata anche riferimento dell’accoglienza, in Sicilia, con realtà come La Foresteria a Menfi, Palazzo Planeta a Palermo e non solo, e con tanti investimenti in sostenibilità, non solo in azienda, ma anche nella Fondazione SoStain.

