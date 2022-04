Alleanza Cooperative: blocco export vini verso Russia e Ucraina ci costa 200 milioni di euro

“Il blocco dell’export di vini verso Russia e Ucraina produrrà, per le cooperative vitivinicole, perdite per oltre 200 milioni di euro”. Ecco quanto inciderà il conflitto in Ucraina sulla bilancia economica del vino italiano: un tema di attualità, fortemente al centro del dibattito, in questi giorni, a “Vinitaly 2022”. La preoccupazione è presente anche in Alleanza Cooperative ed è stata espressa da Luca Rigotti, coordinatore del settore vitivinicolo: “anche se il peso delle esportazioni in questi Paesi rappresenta in termini assoluti una quota marginale, nel commercio estero dei vini italiani, e nonostante il divieto di esportazione sia di fatto stato limitato solo a vini dal valore superiore a 300 euro, le nostre cooperative hanno sospeso le vendite per via delle inevitabili difficoltà di garanzia nelle transazioni commerciali. Il blocco delle esportazioni nei due paesi ha poi un effetto indiretto in termini di ricollocazione del prodotto, con la conseguenza di una maggiore competizione sui mercati della parte di invenduto in Russia, Ucraina e Bielorussia”. Sulle conseguenze del conflitto ucraino-russo sugli scambi economici delle imprese italiane di vino verso l’Europa dell’Est per Rigotti, “ci sono inoltre problematiche inerenti l’attuazione della misura Ocm Promozione Vino sui Paesi Terzi con difficoltà ad attuare o proseguire attività previste nei progetti approvati. Insieme alle altre sigle della filiera vitivinicola, abbiamo chiesto che gli operatori che non riusciranno ad attuare le misure non incorrano nelle sanzioni previste e che vengano introdotte altre misure di flessibilità”.

Copyright © 2000/2022