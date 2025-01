Anche il tartufo bianco d’Alba a bordo dell’Amerigo Vespucci a Jeddah: è l’ultimo della stagione

La lunga stagione di raccolta 2024-2025 del tartufo bianco d’Alba, iniziata il 1 ottobre nella Langhe, si conclude dall’altra parte del mondo. O quasi: l’ultimo esemplare del pregiato tubero è volato a Jeddah, in Arabia Saudita, dove, ieri, è stato consegnato al Comandante dell’Amerigo Vespucci, Giuseppe Lai, nella missione della Regione Piemonte nel tour mondiale della “nave più bella del mondo” della Martina Militare Italiana per promuover il made in Italy, a cui hanno preso parte anche l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour.

Con il territorio delle Langhe, Roero e Monferrato Patrimonio Unesco che nel Villaggio Italia a Jeddah - dove è protagonista anche nelle immagini WineNews che sullo sfondo delle degustazioni firmate Veronafiere e Italian Trade Agency (Ita) raccontano al mondo arabo la bellezza del “giardino italiano della biodiversità vitivinicola” - ancora una volta, si è presentato unito in un contesto internazionale di grande prestigio. Ospite speciale, lo chef Alessandro Mecca del ristorante Al Castello di Grinzane Cavour che ha preparato per la cena di gala organizzata sulla banchina del Jeddah Yacht Club & Marina, il suo risotto tipico piemontese impreziosito dall’ultimo tartufo bianco d’alba della stagione di raccolta che si chiude il 31 gennaio. Un ambasciatore nel mondo del Piemonte e dell’Italia che, come i grandi vini, è un grande attrattore per il turismo internazionale.

