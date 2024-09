Anche il vino italiano “si contende” il “tetto del mondo” nell’America’s Cup by Louis Vuitton

Il grande vino conquista anche l’acqua salata, con il gruppo Lvmh, che riunisce, oltre a brand di livello nei settori della moda, gioielleria, orologeria, pelletteria, profumeria e molti altri, a livello mondiale, numerose Maison di eccellenza dei fine wines tra cui Moët-Chandon, bollicina ufficiale dell’edizione n. 37 del più antico trofeo sportivo internazionale e della più prestigiosa gara velistica al mondo: l’America’s Cup. Culmine di un percorso che si sta dispiegando in queste ore, a Barcellona con la Louis Vuitton Cup, al termine della quale il challenger (lo sfidante) vincitore avrà la possibilità di sfidare, nel corso della America’s Cup (anch’essa sotto l’egida del brand Louis Vuitton, ndr), l’attuale detentore del titolo (il defender): l’Emirates Team New Zealand. Una lunga serie di gare che già tiene gli appassionati col fiato sospeso e che continuerà fino al 21 di ottobre. Uno scontro che coinvolge l’intero globo ma, che sceglie di brindare con il vino italiano, con il team siciliano di Luna Rossa Prada Pirelli ed il suo partner ufficiale, Ferrari Trento, icona del Trentodoc e della spumantistica italiana, e con il team svizzero, Alinghi Red Bull Racing, il cui “Official Wine Supplier” è ColleMassari, cantina del Montecucco (e capofila del Gruppo che comprende anche Grattamacco, a Bolgheri, e Poggio di Sotto, a Montalcino), in gara tra loro, e anche contro i team Nyyc American Magic, per gli Stati Uniti, Orient Express Racing Team, per la Francia, e Ineos Britannia, per il Regno Unito.

A collegare il mondo della navigazione e quello del vino c’è più di qualche rito, come quello di infrangere una bottiglia sulla prua delle imbarcazioni al loro varo in cerca di buona sorte, come spiegò a WineNews anche Claudio Tipa, alla guida di ColleMassari Wine Estates, nell’annuncio della collaborazione con la squadra velistica svizzera: “per navigare a vela, così come per produrre vino, occorre una grande sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. Osservare le mutevoli condizioni atmosferiche, prendere decisioni in situazioni avverse e assecondare la natura sono tratti comuni al lavoro del vignaiolo”. Un rapporto, quello tra vino e sport che non è certo una novità, come abbiamo raccontato tante volte. E rimanendo alla vela, basti pensare che, lo stesso rapporto di partnership tra America’s Cup e Moët-Chandon, dura ormai da oltre 30 anni (e non è certo l’unico caso di impegno di una delle Maison dello Champagne più amate al mondo nell’universo sportivo).

Un rapporto che rappresenta una vera e propria mission per Ferrari Trento che si è da sempre dedicata a “supportare le grandi eccellenze del mondo dello sport”, usando le parole del suo ceo e presidente Matteo Lunelli e che, oltre alla collaborazione con il team velistico italiano di Luna Rossa Prada Pirelli, si è più volte resa protagonista di eventi sportivi di massimo livello, tra cui il campionato di Formula 1, di cui è bollicina ufficiale, o la longeva collaborazione con la squadra calcistica italiana della Juventus (grazie alla quale, nel 2023, ha dato vita al Ferrari Sparkling Club all’interno dell’Allianz Stadium, casa della squadra torinese, dove vengono serviti anche altri prodotti del gruppo Lunelli), o quella con la squadra detentrice del titolo di campionessa della Serie A1 2023/2024 (tra le altre) di basket, la AX Armani Exchange Olimpia Milano, ai vertici dell’Eurolega, e squadra italiana più titolata di sempre. Nell’altra corsia, invece, corre ColleMassari con il suo partner Alinghi Red Bull Racing di cui, come detto, è “Official Wine Supplier”.

Una sfida, insomma, che non si può riassumere nella semplice bagarre tra le 5 pretendenti alla conquista del titolo velistico più importante al mondo contro l’attuale defender, ma che, in una sorta di sfida nella sfida, vede anche due importanti realtà del vino italiano competere a fianco dei rispettivi team partner per il gradino più alto del mondo velistico, con l’unica certezza che, ancora una volta, il vino italiano ne uscirà vincitore.

