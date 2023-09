ColleMassari “Official Wine Supplier” del team Alinghi Red Bull Racing nell’America’s Cup

La passione per il vino si intreccia ancora una volta con quella per lo sport, nel più famoso torneo di vela e il più antico trofeo sportivo al mondo: ColleMassari è “Official Wine Supplier” del team Alinghi Red Bull Racing, il team velico svizzero che gareggia per nell’“America’s Cup” n. 37, con i vini della cantina nel cuore del territorio del Montecucco nella Maremma toscana - che è stata il punto di partenza per la creazione di un vero e proprio gruppo vitivinicolo, che comprende Grattamacco a Bolgheri e Poggio di Sotto a Montalcino - nei calici di tutti gli eventi della squadra a partire dal 20 settembre, data di inaugurazione della base di allenamento del team a Barcellona. La partnership, suggellata dal lancio di un rosè in edizione limitata, il Celebrating The Challenge, continuerà poi per tutto il 2024 per le regate dell’America’s Cup.

“La passione per la vela è radicata da decenni nella nostra famiglia: per navigare a vela, così come per produrre vino, occorre una grande sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. Osservare le mutevoli condizioni atmosferiche, prendere decisioni in situazioni avverse e assecondare la natura sono tratti comuni al lavoro del vignaiolo”, ha detto Claudio Tipa, uno dei fondatori del gruppo ColleMassari Wine Estates, guidato dall’ad Giuseppe Di Gioia.

Copyright © 2000/2023