Anche il vino italiano va in vacanza, nella prima “eno-crociera” al mondo che torna a salpare

Equipaggiata con le migliori referenze di etichette italiane, la prima crociera di vino al mondo è pronta a tornare a navigare tra Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona e Tunisi. Come dire, se l’enoturismo prende la via del mare, anche il vino va in vacanza salendo a bordo con gli appassionati. Sulla lussuosa nave Msc Grandiosa, dal 13 al 20 maggio, prende il largo il progetto “Wine Sea” n. 5, nato in collaborazione tra Msc Crociere, Gambero Rosso e Associazione Italiana Sommelier (Ais) per far conoscere il vino italiano nel mondo tramite le navi da crociera e raggiungere, oltre al pubblico business to business, anche i consumatori che, durante il loro viaggio, possono assaggiare bottiglie esclusive ascoltandone la storia direttamente dai produttori.

Produttori che, insieme a enologi, sommelier, giornalisti ed appassionati, sono protagonisti di una settimana tra degustazioni, party esclusivi, masterclass e momenti di formazione in crociera. E, quest’anno, si aggiunge l’Università Iulm, con il suo Centro di Ricerca di Neuromarketing per promuovere nel viaggio via mare corsi gratuiti su temi volti alla promozione del made in Italy, anche attraverso il neuromarketing, con il coinvolgimento del gruppo di ricerca del professor Vincenzo Russo che prevede anche la possibilità di sperimentare l’efficacia emozionale delle etichette di un vino delle aziende coinvolte con tecniche neuroscientifiche a bordo.

La presenza dei sommelier Ais aiuta a raggiungere in maniera capillare un ampio pubblico di consumatori attenti e interessati, che potranno tornare dalla crociera con un bagaglio di expertise che li renderà in grado di saper scegliere bene da una carta vini ciò che più si adatta alle loro preferenze, ma che saranno anche protagonisti attivi degli eventi del “Wine Sea”: i passeggeri voteranno la loro cantina preferita nel “Grand Tasting Finale”, che, come premio, parteciperà alla “Wine Sea World”, evento in novembre, con tappe negli Usa e nei Caraibi, e le sue etichette saranno inserite nella carta vini di tutta la flotta Msc crociere per la stagione successiva.

