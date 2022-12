Anche in Calabria il vino aiuta l’arte: la cantina Ippolito 1845 lancia “Taste the Art”

Un progetto di responsabilità sociale d’impresa che unisce vino, arte e territorio: “Taste the Art” è un’idea della storica azienda Ippolito 1845, la più antica della Calabria - oltre 100 ettari nella zona di Cirò Marina - nata dall’incontro con Enrico Focarelli Barone, in arte Frelly, giovane e promettente artista calabrese.

Proprio le sue illustrazioni sono diventate le etichette di una linea di sei bottiglie in edizione limitata dei vini più iconici dell’azienda, racchiusi in un’elegante ed inedita cassa in legno. I proventi delle vendite contribuiranno alla raccolta di fondi a sostegno del restauro di opere artistiche e storiche del territorio calabrese. Una forma di sostenibilità sociale mediante la restituzione di una parte dei profitti alla comunità nella quale l’azienda opera e lavora da più di 170 anni.

Le etichette di Frelly hanno reinterpretato in maniera nuova e originale i vini della cantina mediante raffinate illustrazioni in cui passato e futuro si fondono in una visione creativa, scanzonata e surreale. Da sempre la mission aziendale di Ippolito 1845 è il recupero e la valorizzazione dei vitigni autoctoni quali il Gaglioppo, il Greco Bianco, il Calabrese, il Pecorello e il Greco Nero. Attraverso la costante ricerca, l’impiego di tecniche innovative, il diretto controllo di tutti i processi produttivi, l’azienda ricerca nei suoi vini l’eleganza, l’esclusività e l’identità con il suo territorio.

Copyright © 2000/2022