Anche sette imprenditrici del vino tra le “100 donne di successo” 2024 selezionate da Forbes Italia

Annalisa Zorzettig, produttrice alla guida della storica azienda vitivinicola friulana Zorzettig; Valentina Abbona, owner ed export & marketing manager di Marchesi di Barolo, prestigiosa realtà del Piemonte; Verdiana Rimbotti Antinori, coordinamento agronomico e rappresentante della “new generation” della Marchesi Antinori, la più antica famiglia del vino italiano; Federica Boffa, owner di Pio Cesare, storica cantina simbolo del Barolo e del Barbaresco, fondata ad Alba nel 1881; Carlotta Fittipaldi Menarini, responsabile commerciale Donne Fittipaldi, innovativa cantina tutta al femminile nel territorio di Bolgheri; Josè Rallo, proprietaria e ceo di Donnafugata, una delle più famose griffe dell’enologia siciliana, e Marina Masciarelli Cvetic, presidente e ad di Masciarelli Tenute Agricole, tra le aziende protagoniste del rinnovamento della vitivinicoltura abruzzese: sono le sette imprenditrici del vino inserite nella classifica delle “100 donne di successo” 2024 di Forbes Italia. Ogni anno il magazine più famoso al mondo su cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle dedica questa classifica alle figure femminili - tra manager, artiste, sportive e scienziate - che nell’ultimo anno hanno contribuito alla crescita del Paese, dal punto di vista economico, ma anche socioculturale.

Un importante riconoscimento all’empowerment femminile, come spiega Annalisa Zorzettig: “il nostro territorio è ricco di donne e imprenditrici ambiziose, che ogni giorno si impegnano con passione e determinazione nella sua conservazione e valorizzazione. Spero che far parte di questa classifica metta in luce non solo il mio lavoro, ma anche l’incredibile impegno di tutte nel promuovere e preservare la bellezza e la cultura del luogo che ci circonda”.

