Anteprime digitali e “at home”, anche grazie al boom delle micro-bottiglie per le degustazioni

Tra le curiosità che stanno caratterizzando questa epoca di pandemia, dal punto di vista del vino, c’è il boom delle micro-bottiglie, sempre più utilizzate per inviare a critica e degustatori i campioni dei vini che, in tempi normali, sarebbero stati assaggiati nei diversi eventi e nelle tante anteprime del vino italiano. Costrette a cambiare pelle, come raccontano, tra le tante altre, la Valpolicella Annual Conference, di scena il 26 e 27 febbraio, tra convegni on line e degustazioni guidate a distanza, o la scelta tutta all’insegna del made in Italy del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino, che “non rinuncia all’Anteprima del Chiaretto, ma la ripensa in una veste del tutta nuova. Considerato il perdurare della pandemia, l’evento n. 12 dedicato al rosa del Lago di Garda veronese, che, con la recente modifica del disciplinare della denominazione, ha adottato ufficialmente il nome Chiaretto di Bardolino, si articolerà in due fasi. La prima, che prenderà il via ad aprile, coinvolgerà media italiani e internazionali, blogger e influencer del mondo del vino: verrà inviata loro un’ampia campionatura di Chiaretto di Bardolino della nuova annata (intorno alla cinquantina di etichette), ricondizionata in bottigliette di vetro (preferito ad altre soluzioni) del contenuto di 5 cl, ovvero il quantitativo normalmente servito nelle degustazioni professionali. Dopo due mesi di test, il Consorzio ha scelto le bottiglie di Vignon, il primo servizio italiano di ricondizionamento di vino e alcolici pensato per supportare tutti gli attori impegnati nella formazione, promozione e vendita nel settore beverage. Le Vignon sono leggere e resistenti ed evitano gli sprechi perché consentono di fare assaggiare la stessa bottiglia contemporaneamente, in condizioni ottimali, a più persone in luoghi diversi”, spiega una nota ufficiale. Assieme ai campioni di Chiaretto di Bardolino, verranno inviati anche degli assaggi di formaggio Monte Veronese Dop e un minilibro dedicato al Chiaretto. La seconda fase dell’Anteprima del Chiaretto, invece, coinvolgerà i produttori e i ristoranti della città di Verona a fine maggio, quando prenderà il via anche “100 Note in Rosa”, manifestazione che animerà le serate estive della città scaligera, della provincia e della Riviera Gardesana con i migliori talenti musicali di Verona. Il tutto, ovviamente, salvo nuove norme e nuove limitazioni dettate dalla situazione legata al Covid-19.

“Nonostante la pandemia e il conseguente deciso calo di presenze turistiche sul Lago di Garda - spiega Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio del Chiaretto e del Bardolino - le vendite di Chiaretto di Bardolino si sono mantenute costanti sul mercato: un segnale importante, che dimostra ancora una volta come le scelte del Consorzio siano state lungimiranti, confermando la nostra denominazione come leader tra i vini rosa in Italia. Anche per questo motivo abbiamo deciso di non rinunciare all’Anteprima e alla presentazione dell’annata 2020, ma di ripensare la manifestazione in nuove modalità”.

“Le condizioni climatiche del 2020 - conclude Andrea Vantini, responsabile dell’area tecnica del Consorzio - hanno consentito un perfetto sviluppo delle componenti aromatiche fruttate delle uve, che si traducono nel Chiaretto di Bardolino nella presenza soprattutto di agrumi e piccoli frutti di bosco. Le caratteristiche del microclima locale, invece, hanno garantito la presenza di quelle componenti di freschezza e di sapidità che sono tipiche del Chiaretto di Bardolino. Come conferma l’assaggio dei vini che stanno uscendo sul mercato, quella del 2020 è stata una buona annata nonostante il periodo di considerevole cambiamento climatico”.

