Arriva “Casa Onav”, nuovo format di conoscenza e degustazione di vini attraverso cortometraggi

Venti bottiglie formato mignon da degustare guidati da altrettanti cortometraggi accattivanti registrati a “Casa Onav”. È la nuova proposta dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino, per far conoscere quei vitigni meno noti al grande pubblico, alcune delle tante perle enologiche italiane a rischio di estinzione: venti storie da ascoltare e venti vini da assaggiare, comodamente a casa propria collegandosi con il pc. Invernenga, Barsaglina, Nascetta, Baratuciat, Garofanata sono solo alcune delle varietà protagoniste che, secondo Onav, meritano di essere conosciute visto che per la maggior parte degli italiani è quasi impossibile reperirli.

Così, con questo corso, tutti gli interessati potranno ricevere a casa un vero e proprio kit con le bottigliette mignon di vini prodotti da questi vitigni, e assaggiarli guidati dai video con cui si potrà entrare a casa del direttore Francesco Iacono, ascoltare le spiegazioni del presidente Vito Intini, e approfondire con Alessandro Brizi, caporedattore della rivista ufficiale Onav “L’Assaggiatore”, e con Federica Bonello, ricercatrice presso il Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia di Asti.

