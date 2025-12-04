Arte dei lievitati e mixology d’eccellenza nella “Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore” 2026

Dalla miglior pizzeria “Pizza & cocktail”, ovvero Me a Ferrara, alla “Rivelazione dell’anno”, Legàmi a Senigallia, dalla “Novità dell’anno” che è L’Arcipelago al Therasia Resort sull’Isola di Vulcano nelle Eolie, alla “Miglior Creatività” del locale Confine a Milano, dalla miglior “Pizza fritta” di Pepe in Grani a Caiazzo, ai “Maestri della pizza” Ruggero Ravagnan del Grigoris a Mestre, Giancarlo Casa de La Gatta Mangiona a Roma e Ciro Salvo di 50 Kalò a Roma e Napoli, dal riconoscimento “Oltre la pizza” assegnato a 180grammi a Roma, al premio “Biodiversità d’Italia” andato alle pizzerie Giuly Pizza a Castelli Calepio (Bergamo), I’Regolo a Scarperia e San Piero (Firenze) e Millenium a Cusano Mutri (Benevento), dall’“Eccellenza a tavola” che è Costa dei Vigneti a Costa Vescovato (Alessandria), al premio “Identità Future” per Oltre a Barletta, accanto ai riconoscimenti “Pizza e Mediterraneo” ad Alterego ad Andria, Sp143 a Orbassano (Torino) e Abbate a Giugliano (Napoli). E poi, per quanto riguarda i cocktail bar, dal premio “Biodiversità d’Italia” al Barmacia a Potenza alla “Rivelazione dell’anno” che è Luca Salvioli del Gaia Bar del Musa Hotel a Sala Comacina (Como), dal premio “Identità Future” assegnato ad Ambrogio Ferraro di Bar Is The Name a Busto Arsizio (Varese) ed ad Abi El Attoaoui di Ceresio 7 a Milano, all’“Apertura dell’anno” del cocktail bar 1930 a Milano, dal riconoscimento “Arte del ricevere” al Dry Martini al Majestic Palace a Sorrento, alla miglior “Drinklist originale” del Morgana a Taormina, dal premio “Cinquanta Spirito Italiano” andato a Pagani a Salerno, alla “Miglior selezione spirits” del Rasputin a Firenze, fino al riconoscimento “Grandi bartender” che è andato a Edoardo Nono del cocktail bar Rita a Milano. Ecco i 20 premi speciali della “Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore” 2026 by Identità Golose, all’edizione n. 3 curata Carlo Passera e Claudia Orlandi, di scena, nei giorni scorsi, a Milano (in contemporanea con il lancio della “Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo” 2026, edizione n. 19).

Una guida (online) che accende i riflettori su due protagonisti della scena gastronomica contemporanea: l’arte dei lievitati e della miscelazione, e che nasce dal contributo di 190 collaboratori e raccoglie 579 pizzerie, di cui 141 nuove insegne, e 415 cocktail bar con 92 nuovi indirizzi. La Lombardia si conferma al vertice con 150 locali recensiti (77 pizzerie e 73 cocktail bar), seguita da Toscana (97: con 39 pizzerie e 58 cocktail bar), Lazio (99: con 59 pizzerie e 40 cocktail bar) e Campania (92: con 64 pizzerie e 28 cocktail bar).

“Il mondo della pizza e quello dei cocktail hanno raggiunto una qualità e una diffusione tale da meritare una pubblicazione separata rispetto a quando era quasi scontato inserire tutto in un unico volume. Siamo anni luce avanti rispetto al classico aperitivo con olive e noccioline o alla solita pizza pomodoro e mozzarella - spiega Paolo Marchi, fondatore Identità Golose - è giunto il tempo di cominciare a parlare di “ristoranti di pizza” e veri e propri “cocktail bar”, come da sempre si fa per ristoranti toscani o giapponesi, di pesce o di carne, fino ai vegetariani o vegani”.

“L’edizione n. 3 della guida, nata come estensione del lavoro dedicato ai ristoranti, racconta con chiarezza la forte evoluzione che sta attraversando questo segmento del settore - ha sottolineato Claudio Ceroni, fondatore Identità Golose e presidente Magentabureau - come per la guida madre, l’attenzione all’attualità rimane centrale e l’ingresso nell’accurata selezione riflette il ruolo e la qualità espressi dalle realtà individuate. Questa edizione introduce inoltre un’importante novità sul fronte tecnologico e della fruizione, grazie alla nuova app che riunisce tutte le guide di Identità Golose in un unico strumento”.

Tra gli aggiornamenti di questa edizione, si conferma la media partnership con le prestigiose “Cocktail Week” curate da Paola Mencarelli, che porta in guida nuove insegne. Da questo dialogo nasce anche l’introduzione di un’icona dedicata ai cocktail bar d’hotel , pensata per valorizzare una presenza sempre più rilevante nel panorama mixology. Le realtà selezionate provengono dalle diverse Week - Firenze, Venezia, Cortina e Costiera Amalfitana - e riflettono un approccio che unisce identità, sensibilità territoriale e una visione attuale del bere miscelato. Accanto i contributi delle firme speciali, da Agostino Perrone e Giorgio Bargiani del Connaught Bar di Londra (n. 6 nella “The World’s 50 Best Bars”), e sui “Talenti del Futuro” della pizza, ovvero 30 giovani chef che raccontano le loro pizzerie del cuore, da Andrea Antonini a Simone Cantafio, da Davide Caranchini a Caterina Ceraudo, da Davide Guidara a Michele Lazzarini, da Mattia Pecis a Juan Camilo Quintero, da Ciro Scamardella a Francesco Sodano, tra gli altri.

Focus - “Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore” 2026 by Identità Golose: i premi speciali



Pizzerie

Pizza & cocktail - premio Presobene gin

Me - Ferrara

Rivelazione dell’anno - premio Acqua Panna, S.Pellegrino

Legàmi - Senigallia (Ancona)

Novità dell’anno - premio Latteria sorrentina

L’Arcipelago - Isola di Vulcano (Messina)

Creatività - premio Berto’s

Confine - Milano

Pizza fritta - premio Frienn

Pepe in Grani - Caiazzo (Caserta)

Maestri della pizza - premio Consorzio Parmigiano Reggiano

Ruggero Ravagnan - Mestre (Venezia)

Giancarlo Casa - Roma

Ciro Salvo - Roma e Napoli

Oltre la pizza - premio Frienn

180grammi - Roma (Lazio)

Biodiversità d’Italia - premio Gioiella

Giuly Pizza - Castelli Calepio (Bergamo)

I’Regolo - Scarperia e San Piero (Firenze)

Millenium - Cusano Mutri (Benevento)

Eccellenza a tavola

Costa dei Vigneti - Costa Vescovato (Alessandria)

Pizza e Mediterraneo - premio Molino Casillo | Altograno

Alterego - Andria (Barletta-Andria-Trani)

Sp143 - Orbassano (Torino)

Abbate - Giugliano (Napoli)

Identità future

Oltre - Barletta

Cocktail bar

Biodiversità d’Italia

Barmacia - Potenza

Rivelazione dell’anno - premio Bibite Sanpellegrino

Luca Salvioli - Sala Comacina (Como)

Identità future

Ambrogio Ferraro - Busto Arsizio

Abi El Attoaoui - Milano

Apertura dell’anno - premio Consorzio Parmigiano Reggiano

1930 - Milano

L’arte del ricevere

Dry Martini - Sorrento

Drinklist originale

Morgana - Taormina

Creatività - premio Berto’s

Cinquanta Spirito Italiano - Pagani (Salerno)

Migliore selezione spirits

Rasputin - Firenze

Grandi bartender - premio Molino Casillo-Altograno

Edoardo Nono - Milano

