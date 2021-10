Artigianale e tradizionale, il miglior panettone al mondo è quello di Salvatore De Riso, maestro pasticcere della pasticceria Sal De Riso a Minori nella Costa d’Amalfi: ecco il vincitore del “Panettone World Championship” dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano a “Host”, la fiera internazionale, riservata al mondo della ristorazione e del food, a Milano. Dove la giuria tecnica ha scelto il panettone di Salvatore De Riso, la giuria della critica il panettone di Antonio Pistoni (Saporè Verona), e, infine, la giuria popolare quello di Giuseppe Mascolo (El Sombrero di Napoli) , tutte composte da maestri pasticceri come Leonardo Di Carlo, Campione del mondo di pasticceria, panificatori e chef come Davide Oldani, ed esperti come Eleonora Cozzella, giornalista e critico enogastronomico per la “La Repubblica”, il critico Luigi Cremona ... E se nel 2023 il “Mondiale” cambierà forma e sarà organizzato un campionato a squadre, i panettoni dei vincitori saranno presentati al “Central Market di Hong Kong” a novembre, con un evento che unisce la cultura e la storia dell’Italia con quella del Paese asiatico, tra panettoni artigianali e sakè, con la società La Vin Investment Group Limited, con sede a Hong Kong, leader nel settore della ristorazione e del food.

Copyright © 2000/2021