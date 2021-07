“Barolo en Primeur”, una gara di beneficenza con 15 barrique, sotto il martello di Christie’s

Una gara di beneficenza a sostegno di progetti di utilità sociale, sia in Italia che all’estero, finanziati da 15 barrique di Barolo, prodotto dalle uve della storica vigna Gustava, sulle colline di Grinzane e a suo tempo appartenuta a Camillo Benso Conte di Cavour, ancora in affinamento, che il 30 ottobre finiranno sotto il martello di Christie’s per “Barolo en primeur”, gara di beneficenza organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, insieme alla Fondazione CRC Donare e in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, di scena nella scenografica location del Castello di Grinzane, in collegamento simultaneo con New York, dove sarà presente Antonio Galloni, Ceo di Vinous.

Da ogni barrique si ricaveranno 300 bottiglie, che saranno numerate e contrassegnate da un’etichetta creata ad hoc dall’artista di fama internazionale Giuseppe Penone. La recensione di Antonio Galloni, invece, sarà coniata come una NFT e annessa ad ogni barrique. Un’inedita edizione limitata a sostegno di enti non-profit e a favore di progetti nel campo della salute, della ricerca, delle arti e della cultura, dell’inclusione sociale e della salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

“Si tratta di un evento storico per il Barolo, ma allo stesso tempo è un segnale per tutto il settore enologico italiano, già da tempo impegnato nel proporre le proprie eccellenze, ma per la prima volta in questa esclusiva modalità”, commenta Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. “Ogni singola barrique esprime le proprie caratteristiche uniche, in quanto la vigna è stata suddivisa in particelle vinificate separatamente” spiega infine Donato Lanati, uno degli enologi italiani più conosciuti nel mondo che firma il Barolo Gustava. Proprio Lanati, con il suo centro di ricerche applicate Enosis Meraviglia, sta realizzando un progetto di formazione e valorizzazione di questo vigneto storico con la Scuola Enologica di Alba, grazie al sostegno della Fondazione.

“L’evento offre ai collezionisti un’opportunità senza precedenti di poter partecipare ad un’iniziativa filantropica di grande rilevanza e beneficiare di una barrique di un Barolo dell’annata 2020, ottenuto da una specifica particella all’interno di un vigneto storico”, aggiunge Antonio Galloni. “Gli offerenti dovrebbero essere incoraggiati dalla rarità dei vini, dalle opere d’arte appositamente commissionate e dalle cause di beneficenza. Tutto ciò concorre a rendere questa iniziativa davvero speciale”.

“L’idea nasce dalla volontà di valorizzare la storica vigna Gustava, situata sulle colline di Grinzane e a suo tempo appartenuta a Camillo Benso Conte di Cavour. Una tenuta - commenta Ezio Raviola, vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - acquisita dalla Fondazione nel 2019, nell’ambito di un’operazione a favore del territorio della provincia di Cuneo. Questa vigna ci dà oggi la possibilità di portare il nome del Barolo nel mondo, con un evento benefico dedicato a istituzioni, manager illuminati, imprese orientate all’investimento sociale, fondazioni corporate internazionali e collezionisti”.

