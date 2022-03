Bellezza e magia di Siena, città d’arte e del Palio, attraverso il calice, con “Wine & Siena”

Dal Palazzo Comunale, che ospiterà l’opening, al Santa Maria della Scala e Palazzo Squarcialupi, sfondo della “Small Plates Dinner” e dei percorsi enogastronomici con i produttori di wine, food & spirits (ma anche della WineHunter area bio & dynamica), da Palazzo Sansedoni, con visite guidate nelle stanze settecentesche dove è conservata la collezione di opere d’arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, al Grand Hotel Continental Siena-Starhotels Collezione, location delle masterclass. Con il ritorno in presenza di “Wine & Siena - Capolavori del Gusto 2022”, la “dependance” in Toscana del “Merano WineFestival” voluta dal suo patron Helmuth Köcher con Confcommercio Siena, i luoghi della cultura italiana, a partire dagli antichi palazzi ed i musei di Siena, città d’arte per eccellenza e del Palio, riaccolgono le migliori produzioni enologiche e gastronomiche, 460 vini e 129 produttori premiati da “The WineHunter Award”, nell’edizione n. 7 posticipata dal 12 al 14 marzo, e che apre il calendario degli eventi in Toscana e quelli di The WineHunter.

Tra le masterclass in programma in presenza, dopo l’edizione digitale del 2021 (ma anche questa, è “ibrida”, ndr), si va dal Timorasso ai vini del Friuli (con le cantine Petrussa e Komjanc), dai SuperTuscan (della Tenuta di Trinoro) a “I Vini di Andrea Vanni” (con le cantine Selva Capuzza, Cantina Merano, Petrussa, Castelfeder, Castello di Ama, Salcheto, Vecchie Terre di Montefili e Tenuta di Capezzana), dai vini in anfora (di aziende come Il Borro, Castello Poggiarello, Montalbera, Chateau Mukhrani e Monastery Qvevri Saperavi) a Il Borro Toscana Rosso Igt in una verticale guidata da Salvatore Ferragamo. Accanto ad occasioni di approfondimento online come il convegno sulla nutraceutica, in collaborazione con Università degli Studi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre in presenza Helmuth Köcher e la Regione Abruzzo presenteranno in anteprima il progetto “Abruzzo Sostenibile”, e, nei “The WineHunter Talks”, l’Associazione “La Città del Cristallo” presenterà “A ciascun vino il suo calice-la forma che conta”.

