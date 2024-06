Big del pallone, ma anche un top player dei dirigenti sportivi: il vino dedicato ad Adriano Galliani

Vino e pallone, un legame che continua, dal rettangolo verde di gioco al calice. La “squadra”, forte, c’era già, con nomi fini in etichetta che, solo per citarne alcuni, vanno da Ronaldinho ad Amauri, da Roberto Carlos a Jankulowski, da Materazzi a Frey, passando per Marcio Amoroso, Candela, Cafu, Sneijder, Julio Cesar, Walter Zenga. Ma se i giocatori sono fondamentali, altrettanto lo è il ruolo del dirigente sportivo, e nel calcio uno dei più grandi in assoluto è Adriano Galliani, le cui scelte ed un innegabile “fiuto” a scovare talenti ed a convincere giocatori affermati, hanno fatto le fortune del Milan (con cui ha vinto praticamente tutto in Italia e nel mondo) e adesso del Monza, club diversi, ma che hanno fatto storia sotto la guida di Silvio Berlusconi. E “Adriano Galliani, il Condor”, è di fatto il nome dell’ultima etichetta che entra a far parte di “The Wine of The Champions”, la produzione vinicola ideata da Fabio Cordella, direttore sportivo e imprenditore vinicolo pugliese che da tempo coinvolge i volti più̀ noti del calcio, a livello mondiale. Per ognuno di loro ci sono bottiglie dedicate, con etichetta personalizzata, che nel caso di Adriano Galliani non poteva che rappresentare la stilizzazione del “condor”, suo celebre pseudonimo che si lega ad un modo di fare calciomercato con tanti giocatori importanti acquistati a ridosso del “gong” di fine sessione.

L’iniziativa, riguarda un vino rosso e un vino bianco, ovvero un Negroamaro Rosso Igp Salento e un Fiano Bianco Igp Puglia; si tratta di un’operazione solidale che vedrà tutti gli introiti devoluti in beneficienza a “La Meridiana - Il Paese Ritrovato”. Tantissimi i calciatori famosi che hanno aderito al progetto di “Fabio Cordella Cantine - Viticoltori dal 1911”, che, oltre al vino, si estende anche al design. Della Marta, ha infatti creato per i “The Wine of the Champions”, una selezione di opere esclusive, limited edition e open set, concepite per il mondo del collezionismo e dedicate agli appassionati di vino e di calcio.

