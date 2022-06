Bilancio Ue, oltre 54 miliardi di euro per agricoltura e pesca, su 185 miliardi totali, per il 2023

185 miliardi di euro, di cui 53,6 specificamente per la Politica Agricola Comunitaria, e 1,1 per la pesca e l’acquacoltura, più altri 113,9 in sovvenzioni nel quadro del Next Generation Eu: è poderoso lo stanziamento, tra bilancio e fondi aggiuntivi, proposto dalla Commissione Europea per il 2023, per aiutare i Paesi Membri a ripartire dopo la pandemia e a guadare la palude economica e diplomatica creata dalla guerra tra Russia e Ucraina. “Il bilancio dell’Unione Europea continuerà a mobilitare investimenti significativi per rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa, la ripresa economica in corso, salvaguardare la sostenibilità e creare posti di lavoro. La Commissione Ue continuerà a dare priorità agli investimenti verdi e digitali, affrontando nel contempo le pressanti esigenze derivanti dalle crisi recenti e attuali”, spiega la Commissione in una nota”. In particolare, i fondi per l’agricoltura, che continuano ad essere la voce più importante del bilancio Ue (che ora sarà vagliato dal Parlamento di Strasburgo e dal Consiglio Europeo), serviranno anche a “rafforzare la resilienza del settore agrifood e della pesca, ed a garantire risorse per gestire la crisi alla luce della attesa scarsità di approvvigionamento di cibo a livello mondiale”, spiega una nota della Commissione. “Continuiamo a proporre finanziamenti straordinari per sostenere la ripresa dell’Europa e affrontare le sfide attuali e future. Il bilancio rimane un importante strumento a disposizione dell’Unione Europea per fornire un chiaro valore aggiunto alla vita dei cittadini. Aiuta l’Europa a dare forma a un mondo che cambia, in cui lavoriamo insieme per la pace, la prosperità e i nostri valori europei”, ha detto il Commissario Johannes Hahn, responsabile del bilancio dell’Unione Europea.

Copyright © 2000/2022