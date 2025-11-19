Black Friday, gli italiani spenderanno online 2,2 miliardi di euro (+7% sul 2024)

Nei giorni compresi tra il Black Friday (28 novembre) e il Cyber Monday (1 dicembre), gli italiani spenderanno online circa 2,2 miliardi di euro (+7% sul 2024): in questa occasione, gli operatori particolarmente competitivi realizzeranno anche 3 volte il fatturato di un giorno medio. E c’è il food & grocery tra le categorie più gettonate, insieme ad abbigliamento e beauty & healthcare. Bene anche le esperienze legate al mondo dei viaggi e degli eventi. Sono queste le le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano.

Saranno 34,9 milioni gli italiani che acquisteranno online nei 10 giorni di Black Friday, sempre più focalizzati sul risparmio. Secondo la nuova edizione del Delivery Index di Netcomm, il Black Friday concentra da solo il 4,8% dei pacchi annui, ma il valore degli acquisti si riduce, spinto dall’ascesa di un’offerta sempre più conveniente. Durante il weekend del Black Friday i siti realizzeranno il 3,5% del valore complessivo delle transazioni del 2025.

Secondo l’Osservatorio, la percentuale media di sconto applicata dai merchant sarà del 25%, declinata in diverse modalità promozionali. L’iniziativa più comune è quella che prevede sconti riservati su una selezione di prodotti per tutta la durata del periodo di offerte (64%). Non mancano poi promozioni che sono finalizzate a premiare un target di clienti specifico: tra queste spiccano le iniziative di sconto anticipato per i clienti più fedeli (31%). Alcuni merchant scelgono di scontare una selezione di prodotti per un tempo limitato (25%), mentre altri preferiscono applicare sconti su tutta la gamma per tutta la durata dell’iniziativa promozionale (22%). Infine, l’opzione di offrire ai clienti la spedizione gratuita è una scelta applicata dal 19% dei merchant.

